Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе

Недавно же в микроблоге Волочковой была опубликована фотография, на которой она запечатлена с возлюбленным Михаилом. Снимок сделан со стороны, но очевидно, что балерина решила его перед публикацией обработать.Анастасия убрала выступающий живот, задев при этом руку своего избранника. Фолловеры были возмущены этим и заметили, что на фото также балерина решила увеличить себе грудь.