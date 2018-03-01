Анастасия убрала выступающий живот, задев при этом руку своего избранника. Фолловеры были возмущены этим и заметили, что на фото также балерина решила увеличить себе грудь.
Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе
Сегодня, 10:32
Очень часто балерина Анастасия Волочкова подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети за свои новые снимки.
Недавно же в микроблоге Волочковой была опубликована фотография, на которой она запечатлена с возлюбленным Михаилом. Снимок сделан со стороны, но очевидно, что балерина решила его перед публикацией обработать.
Анастасия убрала выступающий живот, задев при этом руку своего избранника. Фолловеры были возмущены этим и заметили, что на фото также балерина решила увеличить себе грудь.
Анастасия убрала выступающий живот, задев при этом руку своего избранника. Фолловеры были возмущены этим и заметили, что на фото также балерина решила увеличить себе грудь.
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Ключевые слова: Анастасия Волочкова
Количество просмотров: 4 329
Количество просмотров: 4 329
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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