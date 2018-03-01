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Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе

Сегодня, 10:32
Очень часто балерина Анастасия Волочкова подвергается жесткой критике со стороны пользователей Сети за свои новые снимки.

Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе
Недавно же в микроблоге Волочковой была опубликована фотография, на которой она запечатлена с возлюбленным Михаилом. Снимок сделан со стороны, но очевидно, что балерина решила его перед публикацией обработать.

Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе


Анастасия убрала выступающий живот, задев при этом руку своего избранника. Фолловеры были возмущены этим и заметили, что на фото также балерина решила увеличить себе грудь.

Анастасия Волочкова попалась на неумелом фотошопе

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 4 329
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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