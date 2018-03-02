Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA

Вчера, 20:30
Дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер Айрленд снялась в поддержку зоозащитной акции PETA.

Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA

Организация борцов за права животных PETA, что можно расшифровать как "Люди за этичное обращение с животными", начала свою деятельность в 1980 году. Среди звездных членов PETA есть такие актрисы, как Памела Андерсон, Шарлиз Терон, Алисия Сильверстоун, Ева Мендес, модель Кристи Тарлингтон и многие другие. Ким Бейсингер и Алек Болдуин также являются сторонниками PETA, равно как и их дочь, актриса и модель Айрленд.

Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA


Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA


Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA


Снимок обнаженной Ким для самой известной акции организации "Я лучше буду ходить голой, чем носить мех" появился почти 25 лет назад.

Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA


Теперь по её стопам пошла и Айрленд - она приняла участие в той же акции. Одним из пунктов её модельного контракта также является отказ от демонстрации на подиуме любых вещей из натурального меха и кожи.

Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA


← Юлия Савичева сообщила о том, как нача... Беременная Кейт Миддлтон вышла на мор... →

Ключевые слова: Айрленд Болдуин, Ким Бейсингер, Алек Болдуин

Количество просмотров: 5 564
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, PETA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Памела Андерсон возмутилась тем, что Ким Кардашьян носит натуральные меха
Айрленд Болдуин позирует для Paper
Айленд Болдуин
Джоана Крупа
Самое популярное за неделю

Дженнифер Лопес удивила подписчиков преображением в куклу Барби Певица Дженнифер Лопес неожиданно сменила имидж.
Беременная Кейт Миддлтон вышла на мороз в легком платье Пользователи соцсетей всерьёз опасаются за здоровье герцогини Кейт Миддлтон - она прошлась под снегом в платье и в туфлях.
Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA Дочь актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер Айрленд снялась в поддержку зоозащитной акции PETA.
Юлия Савичева сообщила о том, как началась ее музыкальная карьера Популярная певица Юлия Савичева после участия в "Фабрике звезд-2" смогла стать очень известной.
Глубоко беременная Хлои Кардашьян продемонстрировала живот в откровенном наряде В настоящее время Хлои Кардашьян находится в положении и уже совсем скоро станет мамой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.