Айрленд Болдуин полностью разделась для PETA

Организация борцов за права животных PETA, что можно расшифровать как "Люди за этичное обращение с животными", начала свою деятельность в 1980 году. Среди звездных членов PETA есть такие актрисы, как Памела Андерсон, Шарлиз Терон, Алисия Сильверстоун, Ева Мендес, модель Кристи Тарлингтон и многие другие. Ким Бейсингер и Алек Болдуин также являются сторонниками PETA, равно как и их дочь, актриса и модель Айрленд.Снимок обнаженной Ким для самой известной акции организации "Я лучше буду ходить голой, чем носить мех" появился почти 25 лет назад.Теперь по её стопам пошла и Айрленд - она приняла участие в той же акции. Одним из пунктов её модельного контракта также является отказ от демонстрации на подиуме любых вещей из натурального меха и кожи.