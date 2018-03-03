Тутта Ларсен потеряла ребенка, узнав об изменах мужа

Оказалось, раньше врачи говорили о ее невозможности родить, но когда она забеременела, на последних сроках ей пришлось прервать беременность. Да еще и супруг, который изменял ей, только усугубил ситуацию.«Там был несовместимый с жизнью порок сердца. Я ходила в хорошую дорогую платную клинику, меня смотрели светила диагностики, и в какой-то момент они начали как-то странно себя вести – стали меня вызывать на УЗИ два раза в неделю и собирать какие-то консилиумы вокруг меня. Между собой шепчутся, а мне никто ничего не говорит. Я напряглась, думаю: «Мне не нравится это все.У него была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план, и я была настолько одержима неверностью мужа, я жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка», - вспоминает Тутта.Сейчас же Ларсен считает, что ей тогда надо было выносить ребенка, родить, а потом уже похоронить, но из-за возникших семейных проблем она не смогла поступить так.