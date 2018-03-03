Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Тутта Ларсен потеряла ребенка, узнав об изменах мужа

Сегодня, 10:33
У известной радиоведущей Тутты Ларсен подрастают трое детей, Лука, Марфа и Иван.

Тутта Ларсен потеряла ребенка, узнав об изменах мужа
Оказалось, раньше врачи говорили о ее невозможности родить, но когда она забеременела, на последних сроках ей пришлось прервать беременность. Да еще и супруг, который изменял ей, только усугубил ситуацию.

Тутта Ларсен потеряла ребенка, узнав об изменах мужа


«Там был несовместимый с жизнью порок сердца. Я ходила в хорошую дорогую платную клинику, меня смотрели светила диагностики, и в какой-то момент они начали как-то странно себя вести – стали меня вызывать на УЗИ два раза в неделю и собирать какие-то консилиумы вокруг меня. Между собой шепчутся, а мне никто ничего не говорит. Я напряглась, думаю: «Мне не нравится это все.

Тутта Ларсен потеряла ребенка, узнав об изменах мужа


У него была другая женщина, которая жила практически на моей кровати. Я приходила с УЗИ домой и снимала ее волосы со своей подушки. Этот факт его неверности затмевал все мысли о том, что происходит с ребенком. В какой-то момент ребенок отошел на задний план, и я была настолько одержима неверностью мужа, я жила в таком аду от этого, что вообще не понимала, что теряю ребенка», - вспоминает Тутта.

Сейчас же Ларсен считает, что ей тогда надо было выносить ребенка, родить, а потом уже похоронить, но из-за возникших семейных проблем она не смогла поступить так.

← Игорь Трегубенко и Элла Суханова офиц... Ольга Бузова объяснила причину отмены... →

Ключевые слова: Тутта Ларсен

Количество просмотров: 1 625
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Рита Дакота призналась в изменах своего мужа Влада Соколовского
Александр Серов признался, как поклонница забеременела от него
Супруга Андрея Аршавина снова вспомнила о неверности мужа
Тутта Ларсен горюет по утрате близкого человека
Самое популярное за неделю

Дочка Кайли Дженнер находится под заботой целого штата ассистентов 1 февраля Кайли Дженнер подарила своему возлюбленному Трэвису Скотту очаровательную дочку Сторми.
Егор Крид поведал о том, какая девушка может завоевать его сердце Через неделю на телеканале ТНТ состоится премьера нового сезона шоу "Холостяк".
Джуд Лоу собирается сочетаться узами брака со своей избранницей Около трех лет знаменитый актер Джуд Лоу встречается с доктором психологических наук Филиппой Коан.
У Марины Кравец не возникает проблем с мужем из-за работы в мужском коллективе Все свою карьеру участницу Comedy Club Марину Кравец окружают представители сильного пола.
Евгений Кузин мечтал о ребенке, так что готов был заплатить за это девушке Несколько лет назад звезды реалити-шоу "Дом-2" Евгений Кузин и Маргарита Агибалова оформили развод, но оба стараются уделять много времени общему сыну Мите.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.