Сергей Лазарев готов был драться из-за своего сына

Два с половиной года исполнитель скрывал своего наследника от общественности. Сергей признается, что готов был отбирать у людей телефоны, только чтобы его сына никто не фотографировал.«В прошлом году буквально отбирал телефоны у людей, которые пытались исподтишка сфотографировать нас в самолете, стирал снимки, предупреждал, что это частная жизнь. Были постоянные конфликты. Мое решение наконец-то показать Никиту связано с тем, что я стал много путешествовать с ним. И не хотел, чтобы кто-то зарабатывал на моем ребенке, продавая его снимки», – поведал Лазарев в интервью.Напомним, что недавно артист вместе с Никитой впервые принял участие в совместной фотосессии для одного из известных журналов.