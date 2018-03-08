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Сергей Лазарев готов был драться из-за своего сына

Вчера, 14:14
Сергей Лазарев не только успешный певец, но еще успевает воспитывать единственного сына Никиту.

Сергей Лазарев готов был драться из-за своего сына
Два с половиной года исполнитель скрывал своего наследника от общественности. Сергей признается, что готов был отбирать у людей телефоны, только чтобы его сына никто не фотографировал.

Сергей Лазарев готов был драться из-за своего сына


«В прошлом году буквально отбирал телефоны у людей, которые пытались исподтишка сфотографировать нас в самолете, стирал снимки, предупреждал, что это частная жизнь. Были постоянные конфликты. Мое решение наконец-то показать Никиту связано с тем, что я стал много путешествовать с ним. И не хотел, чтобы кто-то зарабатывал на моем ребенке, продавая его снимки», – поведал Лазарев в интервью.

Напомним, что недавно артист вместе с Никитой впервые принял участие в совместной фотосессии для одного из известных журналов.

Сергей Лазарев готов был драться из-за своего сына

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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 2 535
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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