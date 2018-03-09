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Светлана Кузнецова возвращается на корт после сложной операции

Сегодня, 11:21
Осенью прошлого года знаменитая теннисистка Светлана Кузнецова легла под нож хирурга, чтобы сделать операцию на левой кисти.

Светлана Кузнецова возвращается на корт после сложной операции
Травма мешала спортсменке полностью выкладываться на корте, поэтому было принято решение сделать сложную операцию. И вот спустя четыре месяца Светлана возвращается на корт и уже завтра сыграет первую игру после такого перерыва.

Светлана Кузнецова возвращается на корт после сложной операции


«Операция была в прошлом году, но период восстановления не может спрогнозировать ни один врач. Для меня подобная ситуация - первая. Чувствую я себя хорошо, но как физически покажу себя в деле, - загадывать не буду. У нас, спортсменов, слишком много факторов, которые влияют на результат. Мне было не просто пропустить сезон, но время зря я не теряла, - разнообразила свою жизнь новыми и интересными занятиями: участвовала в телевизионных проектах, попробовала себя в роли ведущей, смогла уделить время своим друзьям», - поведала в интервью "СтарХиту" Кузнецова.

Несмотря на то, что теннисистке 32 года, она еще ни разу не была замужем, да и пока не торопится идти под венец.

Светлана Кузнецова возвращается на корт после сложной операции

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Ключевые слова: Светлана Кузнецова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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