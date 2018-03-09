Светлана Кузнецова возвращается на корт после сложной операции

Травма мешала спортсменке полностью выкладываться на корте, поэтому было принято решение сделать сложную операцию. И вот спустя четыре месяца Светлана возвращается на корт и уже завтра сыграет первую игру после такого перерыва.«Операция была в прошлом году, но период восстановления не может спрогнозировать ни один врач. Для меня подобная ситуация - первая. Чувствую я себя хорошо, но как физически покажу себя в деле, - загадывать не буду. У нас, спортсменов, слишком много факторов, которые влияют на результат. Мне было не просто пропустить сезон, но время зря я не теряла, - разнообразила свою жизнь новыми и интересными занятиями: участвовала в телевизионных проектах, попробовала себя в роли ведущей, смогла уделить время своим друзьям», - поведала в интервью "СтарХиту" Кузнецова.Несмотря на то, что теннисистке 32 года, она еще ни разу не была замужем, да и пока не торопится идти под венец.