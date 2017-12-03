Обнародована причина смерти Олега Табакова

Чуть позже был объявлен окончательный диагноз - сепсис, или заражение крови. 82-летнего Табакова немедленно ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких, также была проведена операция. По сообщениям различных изданий, за период нахождения в больнице артист практически всё время был в бессознательном состоянии, смерть же наступила в результате сердечного приступа. Рядом со звездой неотлучно находилась его супруга актриса Марина Зудина.
Олег Табаков снялся более чем в 120 фильмах, на его счету также знаменитые театральные работы. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.