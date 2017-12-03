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Обнародована причина смерти Олега Табакова

Сегодня, 03:31
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник в Первой Градской больнице Москвы.

Обнародована причина смерти Олега Табакова
Почитатели таланта знаменитого актера и режиссера до последнего надеялись, что кумир миллионов сможет побороть болезнь и вновь вернется на сцену МХТ им. Чехова и на телеэкраны. Однако, чуда не произошло. Напомним, что Олег Табаков был экстренно госпитализирован 27 ноября прошлого года с диагнозом воспаление легких. Затем появилась информация о том, что актер попал в больницу по направлению "стоматология" - незадолго до этого ему делали имплантацию зубов.

Обнародована причина смерти Олега Табакова


Чуть позже был объявлен окончательный диагноз - сепсис, или заражение крови. 82-летнего Табакова немедленно ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких, также была проведена операция. По сообщениям различных изданий, за период нахождения в больнице артист практически всё время был в бессознательном состоянии, смерть же наступила в результате сердечного приступа. Рядом со звездой неотлучно находилась его супруга актриса Марина Зудина.

Обнародована причина смерти Олега Табакова


Олег Табаков снялся более чем в 120 фильмах, на его счету также знаменитые театральные работы. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Обнародована причина смерти Олега Табакова

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Ключевые слова: Олег Табаков

Количество просмотров: 468
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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