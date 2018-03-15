Селена Гомес не выдержала давления со стороны общественности и бросила Джастина Бибера

Недавно же появилась информация о том, что пара решила взять паузу в отношениях. По сведениям, решение было принято Селеной, которая не выдержала давления со стороны СМИ."Селена очень переживает из-за того, что она вновь оказалась под пристальным наблюдением. Особенно ей не нравится повышенное внимание к ее личной жизни — все эти новости про нее и Джастина, про ее мать… Она хочет восстановить нормальные отношения с матерью. Побыть со своей семьей.Ей необходимо время, чтобы понять, как жить той жизнью, которой ей хочется, но при этом не реагировать так сильно на всеобщее внимание", - поведал инсайдер.Стоит отметить, что Селена не в первый раз испытывает проблемы из-за панических атак и депрессий, она даже несколько лет назад прошла реабилитацию.