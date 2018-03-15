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Селена Гомес не выдержала давления со стороны общественности и бросила Джастина Бибера

Сегодня, 14:43
Несколько месяцев назад популярные певцы Селена Гомес и Джастин Бибер воссоединились.

Селена Гомес не выдержала давления со стороны общественности и бросила Джастина Бибера
Недавно же появилась информация о том, что пара решила взять паузу в отношениях. По сведениям, решение было принято Селеной, которая не выдержала давления со стороны СМИ.

Селена Гомес не выдержала давления со стороны общественности и бросила Джастина Бибера


"Селена очень переживает из-за того, что она вновь оказалась под пристальным наблюдением. Особенно ей не нравится повышенное внимание к ее личной жизни — все эти новости про нее и Джастина, про ее мать… Она хочет восстановить нормальные отношения с матерью. Побыть со своей семьей.

Селена Гомес не выдержала давления со стороны общественности и бросила Джастина Бибера


Ей необходимо время, чтобы понять, как жить той жизнью, которой ей хочется, но при этом не реагировать так сильно на всеобщее внимание", - поведал инсайдер.

Стоит отметить, что Селена не в первый раз испытывает проблемы из-за панических атак и депрессий, она даже несколько лет назад прошла реабилитацию.

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Ключевые слова: Селена Гомес, Джастин Бибер

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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