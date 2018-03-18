Валерий Меладзе активно занимается спортом

52-летний исполнитель, чтобы соответствовать молодой супруге, не щадит себя на тренировках. Недавно Валерий в своем микроблоге опубликовал видео, на котором показал, как проходят его тренировки.«В здоровом теле, здоровый дух. К застолью нужно готовиться не жалея сил!!!» — написал под видео Меладзе.Стоит отметить, что роман с Альбиной у певца начался давно, когда он еще был женат на первой супруге. Но после 20 лет брака пара решила развестись.