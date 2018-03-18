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Валерий Меладзе активно занимается спортом

Сегодня, 12:14
Популярный певец Валерий Меладзе женат на Альбине Джанабаевой, которая моложе его на 14 лет.

Валерий Меладзе активно занимается спортом
52-летний исполнитель, чтобы соответствовать молодой супруге, не щадит себя на тренировках. Недавно Валерий в своем микроблоге опубликовал видео, на котором показал, как проходят его тренировки.

Валерий Меладзе активно занимается спортом


«В здоровом теле, здоровый дух. К застолью нужно готовиться не жалея сил!!!» — написал под видео Меладзе.

Стоит отметить, что роман с Альбиной у певца начался давно, когда он еще был женат на первой супруге. Но после 20 лет брака пара решила развестись.

Валерий Меладзе активно занимается спортом

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Ключевые слова: Валерий Меладзе

Количество просмотров: 3 406
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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