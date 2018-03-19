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Рэпер Джоззи готовится снимать клип на песню «Твои глаза»

Вчера, 18:37
С некоторых пор в Москве заговорили об армянском музыканте со странным именем Джоззи.

Рэпер Джоззи готовится снимать клип на песню «Твои глаза»
Джоззи не скрывается от прессы и в недавнем разговоре с журналистами рассказал о себе много интересного.

1. Джоззи, почему вдруг рэп? Когда все началось?
-Началось все в школе, в 9 классе. Мы слушали рэп, в 9 классе мы с моим другом решили попробовать написать песню. У нас получилось, мы написали первый трек, начали репетировать и с успехом выступили в школе. Мы хотели двигаться дальше, стали искать где мы еще можем показать свое творчество и наткнулись на рэп фестиваль и в 20017 году приняли участие в фестивале. Все получилось спонтанно, никакой специальной задумки не было, так сложилось, что вся моя жизнь-это рэп.

2. Кто придумал псевдоним и что он для тебя значит?
-Псевдоним раньше состоял из двух слов и меня называли Джони младший, потому что моего деда зовут Джоник и я в честь деда так придумал. Потом мы сократили до ДжониДжей, потом до Джони и в итоге сделали апгрейт и получился Джоззи, но корни от имени моего деда.

3. Расскажи о своих родителях и о своей семье?
-Я из обычной рабочей семьи. Отец преподаватель армянского языка и литературы школе. Мама воспитатель в детском саду. Но из-за кризиса в стране мы уехали в Россию.

4. Поддерживают ли твои родители тебя в твоем желании творить и быть известным?
-Родители скорее не совсем верят и понимают творчество как надежное средство для дальнейшей жизни и считали что это не серьезно. Они скорее хотят видеть меня в стабильном заработке, поэтому отправляли меня учится в университет, где я учился но не заканчивал. Но сейчас я могу сказать, что они верят, что я добьюсь своей цели, но не поддерживают что я занимаюсь рэп музыкой. Но они поддерживают меня в моем стремление идти к своей цели.

Рэпер Джоззи готовится снимать клип на песню «Твои глаза»


5. Что для тебя важнее в жизни карьера или семья?
- Сейчас для меня важнее карьера.

6. Как тебя встретила Москва?
-Москва встретила меня нормально. Я быстро привык за 2-3 месяца. Мне не показалось сложным адаптироваться. Все что во мне и в Москве происходит-это все мне близко, этот ритм, эти трудности. Когда начались трудности с жильем с работой, с едой, у меня не было друзей в Москве, приходилось преодолевать все. Это город с характером, но мне это близко.

7. Ты не боишься конкуренции при таком большом количестве новых рэп исполнителей?
-Нет. Дело не в количестве, дело в качестве, поэтому не боюсь.

8. Твои промахи в бизнесе не отбили желание строить карьеру в столице?
-Промахи в бизнесе вообще не отбивали, потому что это один из инструментов, чтобы добиться своей цели. И когда я делал бизнес в Кемерово, в Москве, я зарабатывал деньги, чтобы прийти к своей цели. Бизнес разваливался и я не переживал, это был определенный опыт. Я не жалею ни об одном бизнесе, которые пошли на дно.

9. Твое хобби или как ты любишь отдыхать и расслабляться?
-Мое хобби-это вождение автомобиля. Люблю быстро ездить на хорошем автомобиле, там я расслабляюсь и отдыхаю. Ночь, машина, музыка, девушка.

Рэпер Джоззи готовится снимать клип на песню «Твои глаза»


10. Какую музыку слушаешь?
-Слушаю новинки. Биты, аранжировку без слов. Слушаю новинки. Последний альбом Эминема, Dj Khaled, ФренчМонтана, Мик Милл.

11. Что может тебя расстроить или обрадовать?
-Расстроить-предательство, а обрадовать – годовой результат и состояние моего банковского счета.

12. Какое место занимает спорт в твоей жизни?
-Спорт люблю, он есть в моей жизни, хожу регулярно в зал, 3-4 раза в неделю.

13. Какие у тебя ближайшие планы?
-Выпуск клипа на песню «Мои глаза», релиз трека «Мартини» и релиз трека «Стар бой».

14. Расскажи про дебютный клип и песню?
-Песня «Твои глаза» очень личная, основанная на реальной жизни и поэтому в видео хотим показать эмоции и всю трагедию с помощью танца. Надеюсь что всем понравиться.

Рэпер Джоззи готовится снимать клип на песню «Твои глаза»

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Ключевые слова: Джоззи

Количество просмотров: 1 469
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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