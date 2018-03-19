Рэпер Джоззи готовится снимать клип на песню «Твои глаза»

Джоззи не скрывается от прессы и в недавнем разговоре с журналистами рассказал о себе много интересного.-Началось все в школе, в 9 классе. Мы слушали рэп, в 9 классе мы с моим другом решили попробовать написать песню. У нас получилось, мы написали первый трек, начали репетировать и с успехом выступили в школе. Мы хотели двигаться дальше, стали искать где мы еще можем показать свое творчество и наткнулись на рэп фестиваль и в 20017 году приняли участие в фестивале. Все получилось спонтанно, никакой специальной задумки не было, так сложилось, что вся моя жизнь-это рэп.-Псевдоним раньше состоял из двух слов и меня называли Джони младший, потому что моего деда зовут Джоник и я в честь деда так придумал. Потом мы сократили до ДжониДжей, потом до Джони и в итоге сделали апгрейт и получился Джоззи, но корни от имени моего деда.-Я из обычной рабочей семьи. Отец преподаватель армянского языка и литературы школе. Мама воспитатель в детском саду. Но из-за кризиса в стране мы уехали в Россию.-Родители скорее не совсем верят и понимают творчество как надежное средство для дальнейшей жизни и считали что это не серьезно. Они скорее хотят видеть меня в стабильном заработке, поэтому отправляли меня учится в университет, где я учился но не заканчивал. Но сейчас я могу сказать, что они верят, что я добьюсь своей цели, но не поддерживают что я занимаюсь рэп музыкой. Но они поддерживают меня в моем стремление идти к своей цели.- Сейчас для меня важнее карьера.-Москва встретила меня нормально. Я быстро привык за 2-3 месяца. Мне не показалось сложным адаптироваться. Все что во мне и в Москве происходит-это все мне близко, этот ритм, эти трудности. Когда начались трудности с жильем с работой, с едой, у меня не было друзей в Москве, приходилось преодолевать все. Это город с характером, но мне это близко.-Нет. Дело не в количестве, дело в качестве, поэтому не боюсь.-Промахи в бизнесе вообще не отбивали, потому что это один из инструментов, чтобы добиться своей цели. И когда я делал бизнес в Кемерово, в Москве, я зарабатывал деньги, чтобы прийти к своей цели. Бизнес разваливался и я не переживал, это был определенный опыт. Я не жалею ни об одном бизнесе, которые пошли на дно.-Мое хобби-это вождение автомобиля. Люблю быстро ездить на хорошем автомобиле, там я расслабляюсь и отдыхаю. Ночь, машина, музыка, девушка.-Слушаю новинки. Биты, аранжировку без слов. Слушаю новинки. Последний альбом Эминема, Dj Khaled, ФренчМонтана, Мик Милл.-Расстроить-предательство, а обрадовать – годовой результат и состояние моего банковского счета.-Спорт люблю, он есть в моей жизни, хожу регулярно в зал, 3-4 раза в неделю.-Выпуск клипа на песню «Мои глаза», релиз трека «Мартини» и релиз трека «Стар бой».-Песня «Твои глаза» очень личная, основанная на реальной жизни и поэтому в видео хотим показать эмоции и всю трагедию с помощью танца. Надеюсь что всем понравиться.