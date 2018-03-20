Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова приняла участие в фотосессии с обнаженными мужчинами

Сегодня, 12:14
В последнее время имя телеведущей и певицы Ольги Бузовой у всех на слуху.

Ольга Бузова приняла участие в фотосессии с обнаженными мужчинами
Недавно знаменитость снялась в новой фотосессии, которая получилась очень горячей. Несмотря на то, что Ольга на фотографиях полностью одета, это не лишило снимков чувственности, а все дело в том, что Бузова запечатлена среди обнаженных мужчин.

Ольга Бузова приняла участие в фотосессии с обнаженными мужчинами


Снимок произвел фурор в Сети, его за короткое время посмотрели большое количество пользователей.

Стоит отметить, что в настоящее время Ольга гастролирует по России, но периодически возвращается в Москву по делам.

Ольга Бузова приняла участие в фотосессии с обнаженными мужчинами

← Дмитрий Тарасов с размахом отпразднов... Фанаты восхитились необычной красото... →

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 4 498
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Ольга Бузова опубликовала фотографию в прозрачном боди
Ольга Бузова снялась без купальника в Крыму
Ольга Бузова произвела фурор откровенным брючным костюмом
Ольга Бузова примерила очень короткое платье во время съемок
Самое популярное за неделю

Беременная певица Рита Ора ужаснула некрасивым поведением Всегда милая певица Рита Ора в этот вечер была явно не в себе.
Кайли Дженнер устроила первую откровенную фотосессию после рождения первенца 1 февраля 2018 года Кайли Дженнер впервые стала мамой. Об этом рассказала её сестра Ким Кардашьян.
Гвинет Пэлтроу ошарашила внешним видом без косметики Папарацци сделали снимки 45-летней Гвинет Пэлтроу без косметики.
Певицу Кэти Перри чуть не перепутали с мужчиной 33-летняя певица Кэти Перри была замечена на экскурсии в Рио-де-Жанейро в Бразилии.
Лили-Роуз Депп появилась на публике без капли макияжа Фотографы подловили дочку Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз на прогулке в Лос-Анджелесе.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.