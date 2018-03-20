Ольга Бузова приняла участие в фотосессии с обнаженными мужчинами

Недавно знаменитость снялась в новой фотосессии, которая получилась очень горячей. Несмотря на то, что Ольга на фотографиях полностью одета, это не лишило снимков чувственности, а все дело в том, что Бузова запечатлена среди обнаженных мужчин.Снимок произвел фурор в Сети, его за короткое время посмотрели большое количество пользователей.Стоит отметить, что в настоящее время Ольга гастролирует по России, но периодически возвращается в Москву по делам.