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Сергей Романович поведал в подробностях о том, как проходила операция по пересадке волос

Сегодня, 09:10
На днях известный актер Сергей Романович, который сыграл роль в сериале "Ольга", пробыл на операционном столе 12 часов.

Сергей Романович поведал в подробностях о том, как проходила операция по пересадке волос
Молодой человек решил пересадить волосы с затылка на лицо, так как давно мечтал о бороде. Пользователи Сети были шокированы поступком актера и начали его жестко критиковать.

Сергей Романович поведал в подробностях о том, как проходила операция по пересадке волос


«Самое жесткое было – потерпеть уколы, особенно в зоне подбородка. Я сжимал ноги, мне кажется, у меня даже остались синяки. (…) У меня была донорская зона на затылке, оттуда изъяли луковицы и пересадили на лицо. Изъяли около четырех тысяч единиц, это считается очень много. В общей сложности забор длился четыре часа, постановка тоже. Естественно, были перерывы.

Сергей Романович поведал в подробностях о том, как проходила операция по пересадке волос


Многие спрашивают: «Зачем тебе борода, зачем тебе это уродство?» Я так не считаю. Я считаю, что борода – это украшение любого мужчины. Я с детства мечтал о бороде, покупал специальный спрей. Поэтому когда появилась возможность сделать полноценную бороду, я понял, что это мой реальный шанс. Конечно, поначалу мама испугалась, она была в шоке, говорила: «Господи, мне сейчас станет плохо». Но сейчас стало нормально», – признается Сергей.

Актер сообщил, что будет рассказывать о том, как он восстанавливается после операции, в соцсетях.

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Ключевые слова: Сергей Романович

Количество просмотров: 1 872
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Youtube

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