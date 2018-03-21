Сергей Романович поведал в подробностях о том, как проходила операция по пересадке волос

Молодой человек решил пересадить волосы с затылка на лицо, так как давно мечтал о бороде. Пользователи Сети были шокированы поступком актера и начали его жестко критиковать.«Самое жесткое было – потерпеть уколы, особенно в зоне подбородка. Я сжимал ноги, мне кажется, у меня даже остались синяки. (…) У меня была донорская зона на затылке, оттуда изъяли луковицы и пересадили на лицо. Изъяли около четырех тысяч единиц, это считается очень много. В общей сложности забор длился четыре часа, постановка тоже. Естественно, были перерывы.Многие спрашивают: «Зачем тебе борода, зачем тебе это уродство?» Я так не считаю. Я считаю, что борода – это украшение любого мужчины. Я с детства мечтал о бороде, покупал специальный спрей. Поэтому когда появилась возможность сделать полноценную бороду, я понял, что это мой реальный шанс. Конечно, поначалу мама испугалась, она была в шоке, говорила: «Господи, мне сейчас станет плохо». Но сейчас стало нормально», – признается Сергей.Актер сообщил, что будет рассказывать о том, как он восстанавливается после операции, в соцсетях.