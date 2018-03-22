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Виктория Макарская сообщила о том, что рисковала жизнью, чтобы стать матерью

Сегодня, 08:57
Виктория и Антон Макарские поражают идиллией в отношениях и по праву считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Виктория Макарская сообщила о том, что рисковала жизнью, чтобы стать матерью
У супругов подрастают двое очаровательных детей, но шли они к этому долго, на протяжении 13 лет Макарские не могли завести детей. Недавно же Виктория рассказала о том, что даже рисковала жизнью, чтобы осуществить мечту.

Виктория Макарская сообщила о том, что рисковала жизнью, чтобы стать матерью


«Скажу сразу: ЭКО не было. Суррогатных матерей тоже не было. Перед этим у меня в Москве были две попытки ЭКО, во время которых я чуть не умерла. Потом наступил переломный момент нашей жизни, когда мы с Антоном решили уповать на бога. Стали молиться, отменили ЭКО в Израиле, и через полгода я забеременела Машей. А еще через два года появился Ваня. Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению не имеют никакого отношения. Это действительно чудо», - поведала женщина.

Супруги часто публикуют фотографии своих детей в микроблоге и делятся их успехами.

Виктория Макарская сообщила о том, что рисковала жизнью, чтобы стать матерью

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Ключевые слова: Виктория Макарская

Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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