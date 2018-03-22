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Элизабет Олсен возмущена фотошопом своего снимка для обложки глянца

Вчера, 21:12
Актрису Элизабет Олсен изменили до неузнаваемости.

Элизабет Олсен возмущена фотошопом своего снимка для обложки глянца
Голливудские звезды всё чаще и чаще возмущаются чрезмерным применением фотошопа к их фотосессиям - самым ярым борцом с техникой обработки снимков является актриса Кейт Уинслет. Её возмущает не только фотошоп собственного лица, но и фигуры.

Элизабет Олсен возмущена фотошопом своего снимка для обложки глянца


Очередная звездная претензия поступила в адрес издания Empire - журнал на своей обложке разместил постер нового фильма "Мстители: Война бесконечности", где одну из ролей исполнила 29-летняя Элизабет Олсен. Актрису действительно очень сложно узнать - изменился не только овал лица и скулы, но даже губы - их сделали более пухлыми и почти придали форму "уточки". "Разве это я?" - возмущается Элизабет в личном блоге.

Элизабет Олсен возмущена фотошопом своего снимка для обложки глянца


Элизабет Олсен возмущена фотошопом своего снимка для обложки глянца

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Ключевые слова: Элизабет Олсен

Количество просмотров: 2 223
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, telegraph.uk

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