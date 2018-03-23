Алеся Кафельникова четыре раза пыталась наложить на себя руки

Она рассказала о том, что же происходит в ее семье, а точнее в отношениях с отцом. Также девушка призналась, что уже несколько раз пыталась покончить с собой.«Меня «сняли» с антидепрессантов. Мне было плохо, я плакала, рыдала. Поговорила с психологом, но стало еще хуже. В моменты, когда я наношу себе вред, я себя не контролирую. Я разрезала себе руку. Это было за два дня до моего дня рождения. После этого меня снова посадили на антидепрессанты, я до сих пор их пью.Дома был скандал. Я хотела побыть одна, но отец не отпускал. Продолжаются крики, продолжаются унижения. Я не знала, куда бежать. Увидела открытое окно, выбила сетку и хотела шагнуть. В последний момент отец схватил за шиворот и втащил назад»,», — призналась Алеся.Напомним, что в прошлом году девушка серьезно поссорилась с отцом, после чего проходила реабилитацию в клинике от наркотической зависимости.