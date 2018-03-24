Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Тина Канделаки примерила сексуальный корсет, удивив поклонников

Сегодня, 20:31
Недавно в микроблоге телеведущей Тины Канделаки появилась фотография, которая крайне удивила ее подписчиков.

Тина Канделаки примерила сексуальный корсет, удивив поклонников
На снимке Тина запечатлена в черном корсете, парике и с плеткой в руках. Этой фотографией Канделаки решила обратить внимание на домогательства к женщинам.

Тина Канделаки примерила сексуальный корсет, удивив поклонников


«Пытаться рабочий процесс совмещать с прощупыванием журналисток явно не стоит. Каждая женщина с этим сталкивалась. Каждая по‑разному реагировала. Я давала сдачи сразу и жестко, потому что в этой ролевой игре пациентам, пользующимся своим служебным положением, нужен хороший урок психологического BDSM, когда женщина тебе доходчиво объясняет, чем тебе это грозит. Но не все реагируют мгновенно, многие испытывают шок и так остаются в этом состоянии долгое время», — написала под фото телеведущая.

Стоит отметить, что Тина счастлива в браке с Василием Бравко, с которым сыграла свадьбу четыре года назад.

Тина Канделаки примерила сексуальный корсет, удивив поклонников

← Елена Темникова не понимает негатива ... Эмин Агаларов хочет еще раз стать отцо... →

Ключевые слова: Тина Канделаки

Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Тина Канделаки опубликовала фото дочери с Владимиром Путиным
Тина Канделаки порадовала подписчиков снимком в бикини
Тина Канделаки поделилась фотографией взрослого сына
Тина Канделаки не перестаёт удивлять сменой имиджа
Самое популярное за неделю

Поклонники едва узнали Равшану Куркову в новом образе Недавно известная актриса Равшана Куркова поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой продемонстрировала новый образ.
Криштиану Роналду придется предстать в суде за оскорбления Недавно западные таблоиды обнародовали информацию о том, что на футболиста Криштиану Роналду подает в суд бразильская модель Эрика Канела.
Эмин Агаларов хочет еще раз стать отцом Певец и бизнесмен Эмин Агаларов является отцом троих детей и всегда поражает трепетным отношением к ним.
Тина Канделаки примерила сексуальный корсет, удивив поклонников Недавно в микроблоге телеведущей Тины Канделаки появилась фотография, которая крайне удивила ее подписчиков.
Елена Темникова не понимает негатива со стороны Ольги Серябкиной Преданные поклонники популярной певицы Елены Темниковой знают о ее давнем конфликте с солисткой группы Серебро Ольгой Серябкиной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.