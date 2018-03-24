Тина Канделаки примерила сексуальный корсет, удивив поклонников

На снимке Тина запечатлена в черном корсете, парике и с плеткой в руках. Этой фотографией Канделаки решила обратить внимание на домогательства к женщинам.«Пытаться рабочий процесс совмещать с прощупыванием журналисток явно не стоит. Каждая женщина с этим сталкивалась. Каждая по‑разному реагировала. Я давала сдачи сразу и жестко, потому что в этой ролевой игре пациентам, пользующимся своим служебным положением, нужен хороший урок психологического BDSM, когда женщина тебе доходчиво объясняет, чем тебе это грозит. Но не все реагируют мгновенно, многие испытывают шок и так остаются в этом состоянии долгое время», — написала под фото телеведущая.Стоит отметить, что Тина счастлива в браке с Василием Бравко, с которым сыграла свадьбу четыре года назад.