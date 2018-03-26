Голландский музыкант приехал в Россию строить карьеру

Со времен датчанина Томаса Н’эвергрина в России, пожалуй, не было музыкантов, решивших покинуть Родину и осесть здесь, а потому к певцу Алексу Симонсу сейчас приковано особое внимание.Он преуспел во многих жанрах, от R&B и PoP до лирических баллад, а его уникальный голос и диапазон в три с половиной позволяет ему принимать участие в постановках современной оперы.Сейчас Алекс представляет в России уже свой третий трек «Возьми». Он записан на русском языке и наполнен чувствами, эмоциями и ощущениями, которые все когда-то испытывали в своей жизни.Сам Симонс надеется, что в этой песне каждый найдёт историю своего прошлого.- Эта песня написана не для того чтобы найти чувства, она для того чтобы вы смогли найти музыку внутри себя и историю, которая находится где-то в глубине вашей души, - рассказал Алекс Симонс в разговоре с журналистами.