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Голландский музыкант приехал в Россию строить карьеру

Сегодня, 14:10
Алекс Сминонс (Alex Simons) родился в Голландии и уже добился популярности в западной клубной индустрии благодаря своим коллаборациям с модными европейскими ди-джеями.

Голландский музыкант приехал в Россию строить карьеру
Со времен датчанина Томаса Н’эвергрина в России, пожалуй, не было музыкантов, решивших покинуть Родину и осесть здесь, а потому к певцу Алексу Симонсу сейчас приковано особое внимание.

Он преуспел во многих жанрах, от R&B и PoP до лирических баллад, а его уникальный голос и диапазон в три с половиной позволяет ему принимать участие в постановках современной оперы.

Голландский музыкант приехал в Россию строить карьеру


Сейчас Алекс представляет в России уже свой третий трек «Возьми». Он записан на русском языке и наполнен чувствами, эмоциями и ощущениями, которые все когда-то испытывали в своей жизни.

Голландский музыкант приехал в Россию строить карьеру


Сам Симонс надеется, что в этой песне каждый найдёт историю своего прошлого.

- Эта песня написана не для того чтобы найти чувства, она для того чтобы вы смогли найти музыку внутри себя и историю, которая находится где-то в глубине вашей души, - рассказал Алекс Симонс в разговоре с журналистами.


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Ключевые слова: Алекс Симонс, Alex Simons

Количество просмотров: 1 755
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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