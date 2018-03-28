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Шон Пенн не может найти общий язык с бывшей женой

Сегодня, 09:41
Недавно известный актер Шон Пенн пришел в студию радиошоу Марка Марона и откровенно побеседовал с радиоведущим.

Шон Пенн не может найти общий язык с бывшей женой
В ходе разговора Шон затронул тему личной жизни и взаимоотношений с экс-супругой Робин Райт. До сих пор они не смогли найти общий язык, Робин не нравится, что Шон многое позволяет детям.

Шон Пенн не может найти общий язык с бывшей женой


«У нас с ней разные этические взгляды на воспитание детей. Это одна из причин, по которой мы с ней так и не ладим», - заявил Пенн.

Касательно личной жизни актер не стал давать конкретный ответ, но не исключает возможности того, что сможет встретить женщину, в которой найдет поддержку.

Шон Пенн не может найти общий язык с бывшей женой

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Ключевые слова: Шон Пенн

Количество просмотров: 1 391
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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