Поклонники шокированы внезапной смертью популярного 33-летнего певца

Неожиданная смерть молодого исполнителя Со Мин Ву шокировала не только его корейских почитателей, но и любителей популярной музыки по всему миру. Певец был лидером группы "100%", созданной в 2012 году. С того времени коллектив обзавелся множеством поклонников, которые теперь переживают внезапную и тяжелую утрату - социальные сети буквально усыпаны комплиментами и искренним восхищением исполнителем.Точная причина смерти Со Мин Ву пока неизвестна, однако основной версией называется остановка сердца. Это уже не первая смерть молодого певца в корейском шоу-бизнесе - западные издания связывают это с невероятными нагрузками и рабочим графиком, который звезды просто не выдерживают и впадают в глубокую депрессию.