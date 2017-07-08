Точная причина смерти Со Мин Ву пока неизвестна, однако основной версией называется остановка сердца. Это уже не первая смерть молодого певца в корейском шоу-бизнесе - западные издания связывают это с невероятными нагрузками и рабочим графиком, который звезды просто не выдерживают и впадают в глубокую депрессию.
Поклонники шокированы внезапной смертью популярного 33-летнего певца
Сегодня, 15:56
Лидер известной южнокорейской группы "100%" найден мертвым в собственном доме.
Неожиданная смерть молодого исполнителя Со Мин Ву шокировала не только его корейских почитателей, но и любителей популярной музыки по всему миру. Певец был лидером группы "100%", созданной в 2012 году. С того времени коллектив обзавелся множеством поклонников, которые теперь переживают внезапную и тяжелую утрату - социальные сети буквально усыпаны комплиментами и искренним восхищением исполнителем.
Точная причина смерти Со Мин Ву пока неизвестна, однако основной версией называется остановка сердца. Это уже не первая смерть молодого певца в корейском шоу-бизнесе - западные издания связывают это с невероятными нагрузками и рабочим графиком, который звезды просто не выдерживают и впадают в глубокую депрессию.
Точная причина смерти Со Мин Ву пока неизвестна, однако основной версией называется остановка сердца. Это уже не первая смерть молодого певца в корейском шоу-бизнесе - западные издания связывают это с невероятными нагрузками и рабочим графиком, который звезды просто не выдерживают и впадают в глубокую депрессию.
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Ключевые слова: Со Мин Ву
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Количество просмотров: 5 499
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, twitter
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Автор фото: instagram, twitter
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