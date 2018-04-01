Голая Алена Водонаева подверглась жесткой критике пользователей Сети

Недавно мы писали о том, что Алена снова опубликовала в своем микроблоге обнаженные фотографии. Но фолловеры были возмущены таким неподобающим поведением мамы 7-летнего сына.«Да, фигура идеальная, но мы это и в одежде видим, для чего показывать голую *** на всеобщее обозрение? Ты же замужем! Как на это реагирует твой муж? А если ребенок увидит или его товарищи по школе - как ему будет неловко и стыдно. Ужас, куда катится мир?», «Блин, Ален, у тебя же сынок... А если он, его друзья, его одноклассники это увидят? Как с этим быть?», «Я бы не хотела наблюдать, что на мою голую маму смотрит вся страна», - пишут в комментариях подписчики Водонаевой.Алена гордится своими роскошными формами и нередко демонстрирует их на снимках с откровенных купальниках.