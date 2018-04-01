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Голая Алена Водонаева подверглась жесткой критике пользователей Сети

Сегодня, 11:02
За жизнью бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Алены Водонаевой с интересом наблюдают многочисленные пользователи Сети.

Голая Алена Водонаева подверглась жесткой критике пользователей Сети
Недавно мы писали о том, что Алена снова опубликовала в своем микроблоге обнаженные фотографии. Но фолловеры были возмущены таким неподобающим поведением мамы 7-летнего сына.

Голая Алена Водонаева подверглась жесткой критике пользователей Сети


«Да, фигура идеальная, но мы это и в одежде видим, для чего показывать голую *** на всеобщее обозрение? Ты же замужем! Как на это реагирует твой муж? А если ребенок увидит или его товарищи по школе - как ему будет неловко и стыдно. Ужас, куда катится мир?», «Блин, Ален, у тебя же сынок... А если он, его друзья, его одноклассники это увидят? Как с этим быть?», «Я бы не хотела наблюдать, что на мою голую маму смотрит вся страна», - пишут в комментариях подписчики Водонаевой.

Алена гордится своими роскошными формами и нередко демонстрирует их на снимках с откровенных купальниках.

Голая Алена Водонаева подверглась жесткой критике пользователей Сети

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 14 521
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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