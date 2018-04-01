Максим Фадеев вспомнил, как Юрий Николаев обматерил его

В юности Максим приехал из Кургана в Москву и мечтал встретиться с ведущим программы "Утренняя почта" Юрием Николаевым. Попав в Останкино, он все таки увиделся с телеведущим, но тот разрушил все его мечты.«Раньше если человек выступал в программе «Утренняя почта», которую вел Юрий Николаев, он становился звездой на всю страну. Помню, я поехал в Москву в первый раз. Была зима. Я думал, что надо идти к Останкинской башне. Вышел, смотрю: вроде недалеко. Пошел по прямой, по каким-то оврагам. Я был в шоке, потому что башня не приближалась. Простыл, так как денег не было на такси. Короче, это был ад.И тут он появился... Я стою с кассетой, надеюсь. Думаю: «Сейчас ему передам, и все». Там была композиция «Танцуй на битом стекле», моя первая песня, — вспомнил Фадеев. — Я говорю: «Извините, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету». А он так посмотрел на меня и говорит: «Иди на ***». В этот момент у меня разрушилось абсолютно все. А он уплыл, как корабль...»Напомним, что недавно Максим объявил о закрытии своего продюсерского центра и организовал проект MALFA.