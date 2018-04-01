Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Максим Фадеев вспомнил, как Юрий Николаев обматерил его

Сегодня, 11:59
Известный продюсер Максим Фадеев в новом выпуске видеоблога "Трансформатор" вспомнил, как начинался его путь в шоу-бизнес.

Максим Фадеев вспомнил, как Юрий Николаев обматерил его
В юности Максим приехал из Кургана в Москву и мечтал встретиться с ведущим программы "Утренняя почта" Юрием Николаевым. Попав в Останкино, он все таки увиделся с телеведущим, но тот разрушил все его мечты.

Максим Фадеев вспомнил, как Юрий Николаев обматерил его


«Раньше если человек выступал в программе «Утренняя почта», которую вел Юрий Николаев, он становился звездой на всю страну. Помню, я поехал в Москву в первый раз. Была зима. Я думал, что надо идти к Останкинской башне. Вышел, смотрю: вроде недалеко. Пошел по прямой, по каким-то оврагам. Я был в шоке, потому что башня не приближалась. Простыл, так как денег не было на такси. Короче, это был ад.

Максим Фадеев вспомнил, как Юрий Николаев обматерил его


И тут он появился... Я стою с кассетой, надеюсь. Думаю: «Сейчас ему передам, и все». Там была композиция «Танцуй на битом стекле», моя первая песня, — вспомнил Фадеев. — Я говорю: «Извините, здравствуйте, я из Кургана, я бы хотел передать вам кассету». А он так посмотрел на меня и говорит: «Иди на ***». В этот момент у меня разрушилось абсолютно все. А он уплыл, как корабль...»

Напомним, что недавно Максим объявил о закрытии своего продюсерского центра и организовал проект MALFA.

← Никас Сафронов подает в суд на соседей... Бойфренд Кайли Дженнер доволен измене... →

Ключевые слова: Максим Фадеев, Юрий Николаев

Количество просмотров: 26
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы, Youtube

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Юрий Николаев продолжал верить, что сможет побороть онкологию
Юрий Николаев старается набрать вес
Юрий Николаев поведал о том, как сохранить идиллию в семье
Юрий Николаев может похвастаться новой беседкой
Самое популярное за неделю

Тайра Бэнкс пережила многочисленные выкидыши 44-летняя модель Тайра Бэнкс два года назад впервые стала мамой, но до этого ей пришлось пережить неудачные беременности.
Поклонники уверены в воссоединении Тимати и Алены Шишковой В последнее время известный музыкант Тимати не раз намекал на возобновление романа с матерью своей дочери Аленой Шишковой.
Бойфренд Кайли Дженнер доволен изменениями в ее фигуре На протяжении всей беременности Кайли Дженнер находилась в жуткой депрессии, и все из-за лишнего веса.
Максим Фадеев вспомнил, как Юрий Николаев обматерил его Известный продюсер Максим Фадеев в новом выпуске видеоблога "Трансформатор" вспомнил, как начинался его путь в шоу-бизнес.
Никас Сафронов подает в суд на соседей, требуя возместить миллион рублей На протяжении двух лет продолжались судебные разбирательства известного художника Никаса Сафронова с жителями исторического дома в центре Москвы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.