Брэд Питт проводит время с Дженнифер Энистон и своей дочерью

После того как стало известно о разводе актрисы Дженнифер Энистон с Джастином Теру, западные таблоиды в один голос утверждают о том, что Дженнифер вернулась к экс-супругу Брэду Питту.

Причем на днях папарацци удалось запечатлеть Энистон и Питта вместе с его дочерью Шайлой. Девочка очень много времени проводит с актрисой, так утверждают инсайдеры.«Брэд очень любит видеть, насколько они близки. Шайло одна из шестерых детей, которая сразу нашла с Дженнифер общий язык и подружилась с ней», - заявил источник.Несмотря на то, что Шайло любит свою маму, Анджелину Джоли, но в конфликте своих родителей она всегда занимает сторону отца.