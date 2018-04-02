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Брэд Питт проводит время с Дженнифер Энистон и своей дочерью

Сегодня, 16:44
После того как стало известно о разводе актрисы Дженнифер Энистон с Джастином Теру, западные таблоиды в один голос утверждают о том, что Дженнифер вернулась к экс-супругу Брэду Питту.

Брэд Питт проводит время с Дженнифер Энистон и своей дочерью
Причем на днях папарацци удалось запечатлеть Энистон и Питта вместе с его дочерью Шайлой. Девочка очень много времени проводит с актрисой, так утверждают инсайдеры.

Брэд Питт проводит время с Дженнифер Энистон и своей дочерью


«Брэд очень любит видеть, насколько они близки. Шайло одна из шестерых детей, которая сразу нашла с Дженнифер общий язык и подружилась с ней», - заявил источник.

Несмотря на то, что Шайло любит свою маму, Анджелину Джоли, но в конфликте своих родителей она всегда занимает сторону отца.

Брэд Питт проводит время с Дженнифер Энистон и своей дочерью

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Ключевые слова: Дженнифер Энистон, Брэд Питт

Количество просмотров: 2 808
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, 24СМИ, Vistanews.ru

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