"Только посмотрите, кого мы увидели по дороге в школу" - подписала фото Виктория. Большинство подписчиков такой юмор совсем не впечатлил, а некоторых даже напугал - вряд ли кому-нибудь захочется повстречать на улице такую "девочку".
Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы
Сегодня, 20:50
Странное и неожиданное фото появилось в личном блоге дизайнера Виктории Бекхэм.
Настоящий английский юмор "нагрянул" на блог Виктории Бекхэм и далеко не все его оценили. Звезда решила весьма своеобразно пошутить над своим супругом Дэвидом и разместила его фото в образе школьницы - под маской знаменитого футболиста скрывается дочь пары Харпер.
"Только посмотрите, кого мы увидели по дороге в школу" - подписала фото Виктория. Большинство подписчиков такой юмор совсем не впечатлил, а некоторых даже напугал - вряд ли кому-нибудь захочется повстречать на улице такую "девочку".
"Только посмотрите, кого мы увидели по дороге в школу" - подписала фото Виктория. Большинство подписчиков такой юмор совсем не впечатлил, а некоторых даже напугал - вряд ли кому-нибудь захочется повстречать на улице такую "девочку".
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Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, voici.fr, howtcelebs.com
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Автор фото: instagram, voici.fr, howtcelebs.com
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