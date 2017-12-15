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Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы

Сегодня, 20:50
Странное и неожиданное фото появилось в личном блоге дизайнера Виктории Бекхэм.

Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы
Настоящий английский юмор "нагрянул" на блог Виктории Бекхэм и далеко не все его оценили. Звезда решила весьма своеобразно пошутить над своим супругом Дэвидом и разместила его фото в образе школьницы - под маской знаменитого футболиста скрывается дочь пары Харпер.

Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы


Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы


"Только посмотрите, кого мы увидели по дороге в школу" - подписала фото Виктория. Большинство подписчиков такой юмор совсем не впечатлил, а некоторых даже напугал - вряд ли кому-нибудь захочется повстречать на улице такую "девочку".

Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, voici.fr, howtcelebs.com

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