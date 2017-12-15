Виктория Бекхэм «нарядила» мужа в платье школьницы

Настоящий английский юмор "нагрянул" на блог Виктории Бекхэм и далеко не все его оценили. Звезда решила весьма своеобразно пошутить над своим супругом Дэвидом и разместила его фото в образе школьницы - под маской знаменитого футболиста скрывается дочь пары Харпер."Только посмотрите, кого мы увидели по дороге в школу" - подписала фото Виктория. Большинство подписчиков такой юмор совсем не впечатлил, а некоторых даже напугал - вряд ли кому-нибудь захочется повстречать на улице такую "девочку".