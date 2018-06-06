Вадим Казаченко набросился на бывшую жену, проиграв ей суд

Вадим требовал вернуть экс-супругу миллион рублей, причем первое заседание он выиграл. Но на очередном слушании, которое прошло 4 июня, Казаченко потерпел поражение, что вывело его из себя.«Я сидела на своем месте, вдруг Вадим встал и начал на меня кричать, говорить, зачем я рассказываю о том, что он со мной делает, на что я ему ответила, что он хотел бы, конечно, чтобы я молча ему платила, и мстит мне за то, что я не сделала аборт. Когда он подошел, я попросила его ничего не делать. Он схватил меня за шею и волосы и начал тянуть вниз. Его оттащили и вывели из зала суда. Вадим кричал, что он мой законный супруг и может делать все, что хочет – уголовное наказание за насилие в семье отменили. В итоге они и Ирина Аманти не слушали решение суда – в зале остался только их адвокат. Глупо заявлять, что он меня не трогал, в заде суда везде камеры, заявление написано, но так как он мой законный супруг, ему ничего не будет, чем он и воспользовался, по моему мнению», - рассказала Ольга.Теперь же женщина написала заявление на бывшего мужа, обвинив его в угрозах убийства, хотя Вадим опровергает подобные обвинения в свой адрес.