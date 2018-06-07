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Сандра Баллок задумывалась о завершении актерской карьеры

Сегодня, 11:45
На сегодняшний день Сандра Баллок является одной из самых востребованных актрис в Голливуде.

Сандра Баллок задумывалась о завершении актерской карьеры
Недавно Сандра дала интервью и откровенно рассказала о том, как начиналась ее актерская карьера. Оказывается, из-за сексизма она даже задумывалась о том, чтобы покинуть киноиндустрию.

Сандра Баллок задумывалась о завершении актерской карьеры


«Мама всегда мне говорила, что я могу всего добиться сама, что мне необязательно выходить замуж, что я сильная личность с такими же правами, как и у мужчин. Представляете, как я была шокирована, когда столкнулась с деспотичной и жестокой реальностью?

Сандра Баллок задумывалась о завершении актерской карьеры


Мне было тяжело и больно это принять. В какой-то момент я подумала: «Может пора уйти отсюда и заняться чем-то другим, чтобы заработать на жизнь?» - призналась Баллок.

К счастью, актриса все таки решила продолжить свою карьеру и порадовала поклонников ролями в фильмах, за которые получила немало наград.

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Ключевые слова: Сандра Баллок

Количество просмотров: 858
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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