Ольга Рапунцель не одобрила решение сестры выйти замуж

Все начали поздравлять будущих родителей, но вот сестра Алены Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко осудили влюбленных. Ольга привела в пример себя, она сначала сыграла свадьбу, а потом уже только забеременела.«Оля с Димой всю жизнь говорили, что сначала надо выйти замуж, потом забеременеть; чтобы стать родственниками нам с Ильей, нужен штамп в паспорте… У них вся жизнь по стандартам, а для меня, честно говоря, эти слова не имеют логики. Это полный бред! Я с ней много раз разговаривала, и у нас в этом недопонимание, поэтому я просто говорю: «Оль, все, давай закроем тему, ты живи по своим правилам, а я буду жить так, как я захочу», - ответила на это будущая мама.Алена посоветовала сестре не лезть в ее жизнь и заниматься своим мужем и дочкой.