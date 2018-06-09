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Ольга Рапунцель не одобрила решение сестры выйти замуж

Сегодня, 11:41
На днях участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель получила предложение руки и сердца от своего избранника Ильи Яббарова.

Ольга Рапунцель не одобрила решение сестры выйти замуж
Все начали поздравлять будущих родителей, но вот сестра Алены Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко осудили влюбленных. Ольга привела в пример себя, она сначала сыграла свадьбу, а потом уже только забеременела.

Ольга Рапунцель не одобрила решение сестры выйти замуж


«Оля с Димой всю жизнь говорили, что сначала надо выйти замуж, потом забеременеть; чтобы стать родственниками нам с Ильей, нужен штамп в паспорте… У них вся жизнь по стандартам, а для меня, честно говоря, эти слова не имеют логики. Это полный бред! Я с ней много раз разговаривала, и у нас в этом недопонимание, поэтому я просто говорю: «Оль, все, давай закроем тему, ты живи по своим правилам, а я буду жить так, как я захочу», - ответила на это будущая мама.

Алена посоветовала сестре не лезть в ее жизнь и заниматься своим мужем и дочкой.

Ольга Рапунцель не одобрила решение сестры выйти замуж

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Алена Рапунцель

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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