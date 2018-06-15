Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Александра Харитонова вспомнила о громкой измене Степану Меньщиков

Сегодня, 10:59
11 лет назад на реалити-шоу "Дом-2" появилась Александра Харитонова, которая пыталась построить любовь со Степаном Меньщиковым.

Александра Харитонова вспомнила о громкой измене Степану Меньщиков
Но отдых в Таиланде перевернул все в их отношениях. Александра призналась, что встретила на отдыхе другого мужчину и поэтому бросила Степана. Недавно же Харитонова в деталях рассказала, что же тогда было.

Александра Харитонова вспомнила о громкой измене Степану Меньщиков


«Начну издалека: мы творцы своей судьбы. Я познакомилась с мужчиной, когда была в 23 года на «Доме-2» и жила там со Степой. И тут я улетаю в Таиланд. Степа меня провожает, мы милуемся, любуемся. Я прилетаю, там у меня был брат. Говорит: «Слушай, такой парень есть симпатичный. Его тут все знают, он завсегдатай в Таиланде». Я ответила, что мне это вообще неинтересно. И что вы думаете? Я его увидела и влюбилась с первого взгляда. У нас произошел с ним легкий роман, но я просто по уши влюбилась! Я потом вернулась на проект, но не могла видеть Степу, потому что у меня любовь. А в итоге я ушла с проекта и любила его еще долго. И я так сильно его любила, а он, естественно, пропал, ну как обычно — курортный роман», — поведала Александра.

Поклонники с интересом наблюдают за личной жизнью Харитоновой и поблагодарили ее такую откровенность.

Александра Харитонова вспомнила о громкой измене Степану Меньщиков

← Рианна чуть не оконфузилась, появивши... Наталья Краско поведала о том, какие у ... →

Ключевые слова: Александра Харитонова, Степан Меньщиков

Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, 24СМИ

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Александра Харитонова не готова ухаживать за своим мужчиной
Александра Харитонова обнажилась на пляже, вызвав шквал критики
Александра Харитонова находится в депрессивном состоянии
Александра Харитонова стала виновницей аварии
Самое популярное за неделю

Николай Басков обратился к Виктории Лопыревой со словами поддержки на открытии ЧМ Вчера на церемонии открытия чемпионата мира по футболу участие приняла и модель Виктория Лопырева.
Елена Летучая снова показала свою фигуру в бикини В настоящее время телеведущая Елена Летучая находится на отдыхе на море.
Лейсан Утяшева и Павел Воля подвергли жизнь опасности, спустившись в кратер вулкана В настоящее время звездные супруги Павел Воля и Лейсан Утяшева находятся в долгожданном отпуске в Исландии.
Новые снимки дочери Ренаты Литвиновой вызвали восхищение ее поклонников Недавно 16-летняя дочь известной актрисы Ренаты Литвиновой снялась для журнала Grazia.
Преображение похудевшей Анфисы Чеховой восхитило ее поклонников За последнее время известная телеведущая Анфиса Чехова заметно преобразилась.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.