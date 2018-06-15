Александра Харитонова вспомнила о громкой измене Степану Меньщиков

Но отдых в Таиланде перевернул все в их отношениях. Александра призналась, что встретила на отдыхе другого мужчину и поэтому бросила Степана. Недавно же Харитонова в деталях рассказала, что же тогда было.«Начну издалека: мы творцы своей судьбы. Я познакомилась с мужчиной, когда была в 23 года на «Доме-2» и жила там со Степой. И тут я улетаю в Таиланд. Степа меня провожает, мы милуемся, любуемся. Я прилетаю, там у меня был брат. Говорит: «Слушай, такой парень есть симпатичный. Его тут все знают, он завсегдатай в Таиланде». Я ответила, что мне это вообще неинтересно. И что вы думаете? Я его увидела и влюбилась с первого взгляда. У нас произошел с ним легкий роман, но я просто по уши влюбилась! Я потом вернулась на проект, но не могла видеть Степу, потому что у меня любовь. А в итоге я ушла с проекта и любила его еще долго. И я так сильно его любила, а он, естественно, пропал, ну как обычно — курортный роман», — поведала Александра.Поклонники с интересом наблюдают за личной жизнью Харитоновой и поблагодарили ее такую откровенность.