И вот недавно Анастасия в своем микроблоге опубликовала фотографию из ресторана, куда отправилась с супругом. Супруги выглядят счастливыми, что и отметили фолловеры.
Дмитрий Тарасов с беременной женой вышел в свет
Сегодня, 10:01
В настоящее время супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко находится на последних сроках беременности.
У нее уже довольно большой живот, и ребенок скорее всего появится на свет уже в ближайшие недели. Некоторое время назад в микроблоге Дмитрия появлялись снимки из клиники. Тогда поклонники начали обсуждать, что Анастасия уже готовится к родам. Но это был просто плановый осмотр.
И вот недавно Анастасия в своем микроблоге опубликовала фотографию из ресторана, куда отправилась с супругом. Супруги выглядят счастливыми, что и отметили фолловеры.
И вот недавно Анастасия в своем микроблоге опубликовала фотографию из ресторана, куда отправилась с супругом. Супруги выглядят счастливыми, что и отметили фолловеры.
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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко
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Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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