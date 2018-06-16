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Дмитрий Тарасов с беременной женой вышел в свет

Сегодня, 10:01
В настоящее время супруга футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко находится на последних сроках беременности.

Дмитрий Тарасов с беременной женой вышел в свет
У нее уже довольно большой живот, и ребенок скорее всего появится на свет уже в ближайшие недели. Некоторое время назад в микроблоге Дмитрия появлялись снимки из клиники. Тогда поклонники начали обсуждать, что Анастасия уже готовится к родам. Но это был просто плановый осмотр.

Дмитрий Тарасов с беременной женой вышел в свет


И вот недавно Анастасия в своем микроблоге опубликовала фотографию из ресторана, куда отправилась с супругом. Супруги выглядят счастливыми, что и отметили фолловеры.

Дмитрий Тарасов с беременной женой вышел в свет

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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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