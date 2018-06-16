Дмитрий Тарасов с беременной женой вышел в свет

У нее уже довольно большой живот, и ребенок скорее всего появится на свет уже в ближайшие недели. Некоторое время назад в микроблоге Дмитрия появлялись снимки из клиники. Тогда поклонники начали обсуждать, что Анастасия уже готовится к родам. Но это был просто плановый осмотр.И вот недавно Анастасия в своем микроблоге опубликовала фотографию из ресторана, куда отправилась с супругом. Супруги выглядят счастливыми, что и отметили фолловеры.