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Муж Сати Казановой заступился за нее после новости о ее отношениях с женатым мужчиной

Сегодня, 11:20
Популярная певица Сати Казанова в студии передачи "Секрет на миллион" откровенно побеседовала с Лерой Кудрявцевой.

Муж Сати Казановой заступился за нее после новости о ее отношениях с женатым мужчиной
После этого в Сети распространилась информация о ее романе с женатым миллиардером, и исполнительницу начали активно обсуждать. И вот на днях супруг Сати Стефано Тиоццо решил написать пост, защитив любимую.

Муж Сати Казановой заступился за нее после новости о ее отношениях с женатым мужчиной


«Поскольку мне повезло проводить свои дни рядом с человеком с такой популярностью, я не могу не подчеркнуть, в чем на самом деле заключен её «секрет на миллион»… Неустанная преданность тому, чем она занимается и огромная каждодневная работа над собой для того, чтобы дарить радость окружающим. И всё это в мире «людей-акул», которые сначала улыбаются вам, а затем вы получаете удар в спину. Среди людей, которые каждый день пытаются воспользоваться вами, где все подчинено системе и где единственное, что имеет значение — это внешний вид. И где, несмотря ни на что, ей удается оставаться настоящей и преданной ценностям, в которых она выросла в своей семье в горах Кавказа. Как я сказал, по крайней мере 1 миллиард раз, в жизни важно не то, что ты делаешь, а как. Вот почему я так восхищаюсь своей женой!» — заявил супруг артистки.

Напомним, что Сати призналась в том, что была любовницей женатого мужчины, но сама разорвала с ним связь, когда узнала о его измене.

Муж Сати Казановой заступился за нее после новости о ее отношениях с женатым мужчиной

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 3 536
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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