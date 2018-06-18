Муж Сати Казановой заступился за нее после новости о ее отношениях с женатым мужчиной

После этого в Сети распространилась информация о ее романе с женатым миллиардером, и исполнительницу начали активно обсуждать. И вот на днях супруг Сати Стефано Тиоццо решил написать пост, защитив любимую.«Поскольку мне повезло проводить свои дни рядом с человеком с такой популярностью, я не могу не подчеркнуть, в чем на самом деле заключен её «секрет на миллион»… Неустанная преданность тому, чем она занимается и огромная каждодневная работа над собой для того, чтобы дарить радость окружающим. И всё это в мире «людей-акул», которые сначала улыбаются вам, а затем вы получаете удар в спину. Среди людей, которые каждый день пытаются воспользоваться вами, где все подчинено системе и где единственное, что имеет значение — это внешний вид. И где, несмотря ни на что, ей удается оставаться настоящей и преданной ценностям, в которых она выросла в своей семье в горах Кавказа. Как я сказал, по крайней мере 1 миллиард раз, в жизни важно не то, что ты делаешь, а как. Вот почему я так восхищаюсь своей женой!» — заявил супруг артистки.Напомним, что Сати призналась в том, что была любовницей женатого мужчины, но сама разорвала с ним связь, когда узнала о его измене.