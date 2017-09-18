В кадре певица запечатлена в весьма откровенном желтом купальнике, который далеко не всем пришелся по душе: "Не думай, что это красиво, это отвратительно, тьфу" - комментируют подписчики. Но даже критики не могут не отметить потрясающую фигуру звезды, которую не испортить никаким купальником.
Пляжное фото Ольги Серябкиной в откровенном купальнике взорвало сеть
Сегодня, 04:20
Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина, похоже, превзошла саму себя в откровенности образа.
"Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас?" - гласит подпись к одному из свежих снимков Ольги Серябкиной в Instagram. Казалось бы, что поклонники коллектива "SEREBRO" и сольного проекта Серябкиной "Molly" уже давно должны были привыкнуть к пикантным образам Ольги, однако ей по-прежнему удается их шокировать.
В кадре певица запечатлена в весьма откровенном желтом купальнике, который далеко не всем пришелся по душе: "Не думай, что это красиво, это отвратительно, тьфу" - комментируют подписчики. Но даже критики не могут не отметить потрясающую фигуру звезды, которую не испортить никаким купальником.
В кадре певица запечатлена в весьма откровенном желтом купальнике, который далеко не всем пришелся по душе: "Не думай, что это красиво, это отвратительно, тьфу" - комментируют подписчики. Но даже критики не могут не отметить потрясающую фигуру звезды, которую не испортить никаким купальником.
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Ключевые слова: Ольга Серябкина
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Количество просмотров: 10 101
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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