Пляжное фото Ольги Серябкиной в откровенном купальнике взорвало сеть

"Мы в Сен-Тропе. А куда бы вы мечтали отправиться прямо сейчас?" - гласит подпись к одному из свежих снимков Ольги Серябкиной в Instagram. Казалось бы, что поклонники коллектива "SEREBRO" и сольного проекта Серябкиной "Molly" уже давно должны были привыкнуть к пикантным образам Ольги, однако ей по-прежнему удается их шокировать.В кадре певица запечатлена в весьма откровенном желтом купальнике, который далеко не всем пришелся по душе: "Не думай, что это красиво, это отвратительно, тьфу" - комментируют подписчики. Но даже критики не могут не отметить потрясающую фигуру звезды, которую не испортить никаким купальником.