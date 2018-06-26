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Елена Лядова снова спровоцировала разговоры о своем интересном положении

Сегодня, 09:03
После свадьбы российских актеров Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова поклонники с нетерпением ждут новостей о скором прибавлении в семье.

Елена Лядова снова спровоцировала разговоры о своем интересном положении
Уже не раз появлялись слухи об интересном положении актрисы, но все они оказывались неправдой. На днях Лядова пришла на премьеру фильма Ли Чан-Дона «Пылающий» в Москве. Ее внешний вид снова спровоцировал разговоры о ее беременности.

Елена Лядова снова спровоцировала разговоры о своем интересном положении


Елена выбрала для выхода в свет черное бесформенное платье, и по мнению многих, под ним она попыталась спрятать округлившийся живот.

Елена Лядова снова спровоцировала разговоры о своем интересном положении

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Ключевые слова: Елена Лядова

Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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