Елена выбрала для выхода в свет черное бесформенное платье, и по мнению многих, под ним она попыталась спрятать округлившийся живот.
Елена Лядова снова спровоцировала разговоры о своем интересном положении
Сегодня, 09:03
После свадьбы российских актеров Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова поклонники с нетерпением ждут новостей о скором прибавлении в семье.
Уже не раз появлялись слухи об интересном положении актрисы, но все они оказывались неправдой. На днях Лядова пришла на премьеру фильма Ли Чан-Дона «Пылающий» в Москве. Ее внешний вид снова спровоцировал разговоры о ее беременности.
Елена выбрала для выхода в свет черное бесформенное платье, и по мнению многих, под ним она попыталась спрятать округлившийся живот.
Елена выбрала для выхода в свет черное бесформенное платье, и по мнению многих, под ним она попыталась спрятать округлившийся живот.
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Ключевые слова: Елена Лядова
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Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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