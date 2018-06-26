Елена Лядова снова спровоцировала разговоры о своем интересном положении

Уже не раз появлялись слухи об интересном положении актрисы, но все они оказывались неправдой. На днях Лядова пришла на премьеру фильма Ли Чан-Дона «Пылающий» в Москве. Ее внешний вид снова спровоцировал разговоры о ее беременности.Елена выбрала для выхода в свет черное бесформенное платье, и по мнению многих, под ним она попыталась спрятать округлившийся живот.