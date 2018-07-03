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Ани Лорак пытается выплатить долги за новое концертное шоу

Сегодня, 08:00
В этом году популярная певица Ани Лорак представила новую концертную программу DIVA, которая восхитила практически всех.

Ани Лорак пытается выплатить долги за новое концертное шоу
На днях же появилась информация о том, что новое шоу обошлось Ани в несколько миллионов долларов, в итоге теперь она находится на грани банкротства. Директор исполнительницы раскрыл всю правду.

Ани Лорак пытается выплатить долги за новое концертное шоу


«Подобные шоу, честно говоря, редко служат источником заработка. Это стандартная мировая практика, – поведал Михаил Успенский. – Ани хотела подарить аудитории праздник на высшем уровне, и ей это удалось. Но такой масштаб требует огромных вложений. Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент действительно еще не закрыли некоторые счета, но постепенно решаем вопросы. Мы были к этому готовы».

Стоит отметить, что новую программу Ани представила 25 февраля в Санкт-Петербурге, потом отправилась с шоу в Москву, а далее - по городам России.

Ани Лорак пытается выплатить долги за новое концертное шоу

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Ключевые слова: Ани Лорак

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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