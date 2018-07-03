Ани Лорак пытается выплатить долги за новое концертное шоу

На днях же появилась информация о том, что новое шоу обошлось Ани в несколько миллионов долларов, в итоге теперь она находится на грани банкротства. Директор исполнительницы раскрыл всю правду.«Подобные шоу, честно говоря, редко служат источником заработка. Это стандартная мировая практика, – поведал Михаил Успенский. – Ани хотела подарить аудитории праздник на высшем уровне, и ей это удалось. Но такой масштаб требует огромных вложений. Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент действительно еще не закрыли некоторые счета, но постепенно решаем вопросы. Мы были к этому готовы».Стоит отметить, что новую программу Ани представила 25 февраля в Санкт-Петербурге, потом отправилась с шоу в Москву, а далее - по городам России.