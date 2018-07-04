Никита Джигурда до сих пор не может потратить миллионное наследство

Сестра скончавшейся бизнес-леди пыталась доказать, что ее завещание является фальшивым, и отстоять права на наследство, но в итоге Никита одержал победу. Из-за бездействия нотариуса Джигурда так и не получил миллионное состояние.«Поскольку московский суд отказался признать завещание недействительным, как того требовала наш оппонент, сестра умершей Светлана Романова, значит, оно законно.Мы уже подали московскому нотариусу два заявления от Анисиной и Джигурды с просьбой дать разрешение на выдачу наследства и приложили решение суда. Готовимся принять деньги. Но нотариус медлит.Не знаю, чего он боится. Ему придется принять решение, иначе подадим на него в суд за невыполнение его должностных обязанностей», - заявил юрист артиста.На эти деньги Никита собирается построить в Подмосковье гольф-клуб, его бизнес-партнером станет Лена Ленина.