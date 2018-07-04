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Никита Джигурда до сих пор не может потратить миллионное наследство

Сегодня, 10:24
Два года длились судебные тяжбы скандально известного Никиты Джигурды за наследство Людмилы Браташ.

Никита Джигурда до сих пор не может потратить миллионное наследство
Сестра скончавшейся бизнес-леди пыталась доказать, что ее завещание является фальшивым, и отстоять права на наследство, но в итоге Никита одержал победу. Из-за бездействия нотариуса Джигурда так и не получил миллионное состояние.

Никита Джигурда до сих пор не может потратить миллионное наследство


«Поскольку московский суд отказался признать завещание недействительным, как того требовала наш оппонент, сестра умершей Светлана Романова, значит, оно законно.

Мы уже подали московскому нотариусу два заявления от Анисиной и Джигурды с просьбой дать разрешение на выдачу наследства и приложили решение суда. Готовимся принять деньги. Но нотариус медлит.

Никита Джигурда до сих пор не может потратить миллионное наследство


Не знаю, чего он боится. Ему придется принять решение, иначе подадим на него в суд за невыполнение его должностных обязанностей», - заявил юрист артиста.

На эти деньги Никита собирается построить в Подмосковье гольф-клуб, его бизнес-партнером станет Лена Ленина.

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Ключевые слова: Никита Джигурда

Количество просмотров: 3 146
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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