Меган Маркл не общается с отцом из-за королевы Елизаветы II

Первый грандиозный скандал вокруг отца супруги принца Гарри Томаса Маркла начался ещё до королевской свадьбы - тогда Томас, совершенно не подумав о последствиях, за деньги согласился на провокационную фотосессию, на снимках которой он якобы готовится к свадьбе Меган. Лишь спустя некоторое время он осознал, какой урон нанес репутации своей дочери и самому себе, и, сославшись на плохое здоровье, отказался от участия в свадебной церемонии.Теперь же Томас выкинул очередной "номер": в свежем телеинтервью он в прямом смысле наболтал много лишнего, в том числе о королевской семье ("Ты джентльмен. Пообещай, что никогда не поднимешь на мою дочь руку, и тогда я тебе дам свое согласие" - заявил Томас во время первого же разговора с будущим женихом дочери), также упомянул и королеву Елизавету II, назвав её невероятной женщиной, с которой ему хотелось бы познакомится. Монаршая семья была крайне разочарована такой откровенностью, к тому же содержание интервью не было заранее согласовано с Кенсингтонским дворцом. "Томас ходит по тонкому льду… Он не должен позволять себе необдуманную болтовню, если хочет поддерживать хоть какие-то отношения с Гарри и Меган" - говорится в заявлении близкого к королевской семье источника. По данным СМИ, Меган уже долгое время не общалась с отцом, и в свете последних событий их общение откладывается на неопределенный срок.