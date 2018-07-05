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Анастасия Костенко поделилась первыми эмоциями, когда узнала о беременности

Сегодня, 08:42
После того как общественность узнала об интересном положении модели Анастасии Костенко, ее персона начала вызывать еще больший интерес.

Анастасия Костенко поделилась первыми эмоциями, когда узнала о беременности
Будущей маме пришлось слушать многочисленную критику в свой адрес. Но сама Анастасия наслаждается беременностью, и недавно она вспомнила о том, как впервые узнала, что скоро станет мамой.

Анастасия Костенко поделилась первыми эмоциями, когда узнала о беременности


«Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня еще несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильна любовь к своему ребенку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился», – поведала Костенко.

Напомним, что Анастасия счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги ожидают появления на свет дочки.

Анастасия Костенко поделилась первыми эмоциями, когда узнала о беременности

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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