Анастасия Костенко поделилась первыми эмоциями, когда узнала о беременности

Будущей маме пришлось слушать многочисленную критику в свой адрес. Но сама Анастасия наслаждается беременностью, и недавно она вспомнила о том, как впервые узнала, что скоро станет мамой.«Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня еще несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильна любовь к своему ребенку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился», – поведала Костенко.Напомним, что Анастасия счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Супруги ожидают появления на свет дочки.