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Андрею Малахову пришлось изменить жизнь, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым

Сегодня, 10:56
Летом прошлого года все были шокированы, узнав о решении телеведущего Андрея Малахова покинуть Первый канал и перейти на Россию.

Андрею Малахову пришлось изменить жизнь, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым
Теперь же на новом телеканале у Андрея свои шоу, которые пользуются популярностью. В недавнем интервью Малахов откровенно рассказал, почему же принял решение уйти с насиженного места.

Андрею Малахову пришлось изменить жизнь, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым


«Я ушел с намоленного времени, когда в "Пусть говорят" меня показывали перед программой "Время", в ранний вечерний прайм, но мне важен контент и истории, которые я рассказываю. Я их рассказываю сегодня, а завтра они будут в "Пусть говорят". Я тот человек, который щедро раздает инфоповоды для эфиров. Индекс цитирования появления у Малахова гораздо выше, чем у Борисова. Дима Борисов потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло. Давайте скажем честно. Я уважаю Дмитрия. Я не смотрю программу "Пусть говорят" и делаю все, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым и даже перестал ходить с ним в один спортзал», — считает Андрей.

По словам Малахова, ему надо было двигаться дальше, а на Первом канале такой возможности не было.

Андрею Малахову пришлось изменить жизнь, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым

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Ключевые слова: Андрей Малахов, Дмитрий Борисов

Количество просмотров: 2 639
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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