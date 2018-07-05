Андрею Малахову пришлось изменить жизнь, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым

Теперь же на новом телеканале у Андрея свои шоу, которые пользуются популярностью. В недавнем интервью Малахов откровенно рассказал, почему же принял решение уйти с насиженного места.«Я ушел с намоленного времени, когда в "Пусть говорят" меня показывали перед программой "Время", в ранний вечерний прайм, но мне важен контент и истории, которые я рассказываю. Я их рассказываю сегодня, а завтра они будут в "Пусть говорят". Я тот человек, который щедро раздает инфоповоды для эфиров. Индекс цитирования появления у Малахова гораздо выше, чем у Борисова. Дима Борисов потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло. Давайте скажем честно. Я уважаю Дмитрия. Я не смотрю программу "Пусть говорят" и делаю все, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым и даже перестал ходить с ним в один спортзал», — считает Андрей.По словам Малахова, ему надо было двигаться дальше, а на Первом канале такой возможности не было.