Инна Маликова поделилась редким семейным снимком

Завтра, 7 июля, руководитель группы "Самоцветы" Юрий Маликов будет отмечать юбилей, ему исполняется 75 лет.
В честь этой даты дочь артиста Инна опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлены все члены большой семьи. Снимок восхитил пользователей Сети, которые начали засыпать звездную семью комплиментами.
«Вы нереально так все похожи», «Какие все красивые!!! Как картина», «Инна у вас очень красивая и талантливая семья!», «Первый раз увидела вашу маму… какие у вас наикрасивейшие родители!», — пишут в комментариях фолловеры.
Единственный член семьи, которого на фото нет, это полугодовалый сын Дмитрия Маликова Марк, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.
Ключевые слова: Инна Маликова
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