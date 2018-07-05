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Инна Маликова поделилась редким семейным снимком

Сегодня, 13:08
Завтра, 7 июля, руководитель группы "Самоцветы" Юрий Маликов будет отмечать юбилей, ему исполняется 75 лет.

Инна Маликова поделилась редким семейным снимком
В честь этой даты дочь артиста Инна опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлены все члены большой семьи. Снимок восхитил пользователей Сети, которые начали засыпать звездную семью комплиментами.

Инна Маликова поделилась редким семейным снимком


«Вы нереально так все похожи», «Какие все красивые!!! Как картина», «Инна у вас очень красивая и талантливая семья!», «Первый раз увидела вашу маму… какие у вас наикрасивейшие родители!», — пишут в комментариях фолловеры.

Единственный член семьи, которого на фото нет, это полугодовалый сын Дмитрия Маликова Марк, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.

Инна Маликова поделилась редким семейным снимком

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Ключевые слова: Инна Маликова, Юрий Маликов

Количество просмотров: 4 173
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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