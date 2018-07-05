Инна Маликова поделилась редким семейным снимком

В честь этой даты дочь артиста Инна опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлены все члены большой семьи. Снимок восхитил пользователей Сети, которые начали засыпать звездную семью комплиментами.«Вы нереально так все похожи», «Какие все красивые!!! Как картина», «Инна у вас очень красивая и талантливая семья!», «Первый раз увидела вашу маму… какие у вас наикрасивейшие родители!», — пишут в комментариях фолловеры.Единственный член семьи, которого на фото нет, это полугодовалый сын Дмитрия Маликова Марк, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.