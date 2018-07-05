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55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась ради российской сборной по футболу

Вчера, 21:25
В личном блоге певицы Жанны Агузаровой появились весьма откровенные снимки.

55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась ради российской сборной по футболу
Пожалуй, самая загадочная и эксцентричная исполнительница российской эстрады Жанна Агузарова в очередной раз удивила публику. Её, как и многих других знаменитостей, вдохновили неожиданные победы национальной сборной по футболу на домашнем Чемпионате мира. Однако если большинство звезд ограничилось кричалками и бурной радостью в своих блогах, Агузарова на свежих снимках полностью обнажилась, "прикрыв" интимные места ретушью в виде российского флага.

55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась ради российской сборной по футболу


55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась ради российской сборной по футболу


"Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!" - гласит подпись Жанны к фото.

55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась ради российской сборной по футболу

← Инна Маликова поделилась редким семей...

Ключевые слова: Жанна Агузарова

Количество просмотров: 7 670
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, twitter, 1tv.ru

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