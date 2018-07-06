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Борис Ливанов мог снова попасть с тюрьму из-за обидчика дочери

Сегодня, 10:18
У Бориса Ливанова есть дочь Ева, которая после развода родителей осталась жить с отцом.

Борис Ливанов мог снова попасть с тюрьму из-за обидчика дочери
Борис - заботливый отец и старается защитить дочку. Он пристально следит за тем, кто намерен бороться за сердце его единственной дочки. На днях же на отдыхе Ливанов едва не убил назойливого ухажера Евы.

Борис Ливанов мог снова попасть с тюрьму из-за обидчика дочери


«Девушки, те кто на пляже в купальниках, пока их бойфренды, мужья, отцы размышляют в ближайшем кафе о смысле жизни. Помните, вы не в безопасности, пока рядом есть хоть какие-то другие дядьки. Будь то спасатели или отдыхающие, чьи-то мужья. Скорее всего, к вам полезут знакомиться, не всегда вежливо и галантно. Узнайте хотя бы номер полиции и будьте морально готовы его набрать. Позавчера я полтора часа искал одного молодого подонка, который решил с Евой Борисовной познакомиться, довольно хамским образом. На большое счастье охрана санатория нашла его раньше меня. В его 18-юю маргариновую голову его мама обещала вложить все нужные сведения о том, как «весело и в шутейной манере» могла закончиться его встреча с заботливым отцом девочки», – рассказал мужчина.

Напомним, в 2009 году Бориса приговорили к девяти годам в колонии строгого режима за убийство, но в 2014 году он вышел досрочно.

Борис Ливанов мог снова попасть с тюрьму из-за обидчика дочери

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Ключевые слова: Бориса Ливанова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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