Борис Ливанов мог снова попасть с тюрьму из-за обидчика дочери

«Девушки, те кто на пляже в купальниках, пока их бойфренды, мужья, отцы размышляют в ближайшем кафе о смысле жизни. Помните, вы не в безопасности, пока рядом есть хоть какие-то другие дядьки. Будь то спасатели или отдыхающие, чьи-то мужья. Скорее всего, к вам полезут знакомиться, не всегда вежливо и галантно. Узнайте хотя бы номер полиции и будьте морально готовы его набрать. Позавчера я полтора часа искал одного молодого подонка, который решил с Евой Борисовной познакомиться, довольно хамским образом. На большое счастье охрана санатория нашла его раньше меня. В его 18-юю маргариновую голову его мама обещала вложить все нужные сведения о том, как «весело и в шутейной манере» могла закончиться его встреча с заботливым отцом девочки», – рассказал мужчина.
Напомним, в 2009 году Бориса приговорили к девяти годам в колонии строгого режима за убийство, но в 2014 году он вышел досрочно.