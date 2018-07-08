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Линдси Лохан спровоцировала разговоры о своем интересном положении

Вчера, 12:07
На днях папарацци удалось запечатлеть актрису Линдси Лохан на отдыхе на греческом острове Миконос.

Линдси Лохан спровоцировала разговоры о своем интересном положении
Фотографии, попавшие в Сеть, вызвали активные обсуждения. На снимках можно заметить невооруженным глазом, что у Линдси заметно округлился живот. На актрисе было надето летнее платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.

Линдси Лохан спровоцировала разговоры о своем интересном положении


Впрочем поклонники заметили, что в последнее время Линдси все чаще выбирает свободные наряды, а на пляже носит длинные накидки. Сама Лохан никак не комментирует слухи о своем интересном положении.

Линдси Лохан спровоцировала разговоры о своем интересном положении

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Ключевые слова: Линдси Лохан

Количество просмотров: 6 279
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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