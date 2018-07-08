Впрочем поклонники заметили, что в последнее время Линдси все чаще выбирает свободные наряды, а на пляже носит длинные накидки. Сама Лохан никак не комментирует слухи о своем интересном положении.
Линдси Лохан спровоцировала разговоры о своем интересном положении
Вчера, 12:07
На днях папарацци удалось запечатлеть актрису Линдси Лохан на отдыхе на греческом острове Миконос.
Фотографии, попавшие в Сеть, вызвали активные обсуждения. На снимках можно заметить невооруженным глазом, что у Линдси заметно округлился живот. На актрисе было надето летнее платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.
Впрочем поклонники заметили, что в последнее время Линдси все чаще выбирает свободные наряды, а на пляже носит длинные накидки. Сама Лохан никак не комментирует слухи о своем интересном положении.
Впрочем поклонники заметили, что в последнее время Линдси все чаще выбирает свободные наряды, а на пляже носит длинные накидки. Сама Лохан никак не комментирует слухи о своем интересном положении.
← Бруклин Бекхэм похвастался накачанны...
Ключевые слова: Линдси Лохан
Количество просмотров: 6 279
Количество просмотров: 6 279
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Линдси Лохан спровоцировала разговоры о своем интересном положении На днях папарацци удалось запечатлеть актрису Линдси Лохан на отдыхе на греческом острове Миконос.
Бруклин Бекхэм похвастался накачанным телом в полотенце Старший сын знаменитой пары Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин является чуть ли не более популярным, чем его звездные родители.
Глеб Матвейчук заступился за маму, которую оскорбила Анастасия Макеева Артисты Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, они прожили в браке шесть лет.
Ольга Бузова призналась в чувствах к молодому футболисту Вот уже два года телеведущая и певица Ольга Бузова не может обрести счастье в любви, она вся погружена в работу.
Загрузка...