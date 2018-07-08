Линдси Лохан спровоцировала разговоры о своем интересном положении

Фотографии, попавшие в Сеть, вызвали активные обсуждения. На снимках можно заметить невооруженным глазом, что у Линдси заметно округлился живот. На актрисе было надето летнее платье, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру.Впрочем поклонники заметили, что в последнее время Линдси все чаще выбирает свободные наряды, а на пляже носит длинные накидки. Сама Лохан никак не комментирует слухи о своем интересном положении.