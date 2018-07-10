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Ольга Дроздова считает рождение сына чудом

Сегодня, 08:35
Актриса Ольга Дроздова около тридцати лет прожила в браке с Дмитрием Певцовым, и у них подрастает сын Елисей.

Ольга Дроздова считает рождение сына чудом
В очередном выпуске передачи "Судьба человека" Ольга вспомнила о том, что же ей пришлось пережить до того, как она смогла насладиться материнством. Дроздова не может простить себя за аборт, из-за чего много лет не могла забеременеть.

Ольга Дроздова считает рождение сына чудом


«Я знаю, почему. Теперь-то я человек воцерковленный. Мы оба были здоровы, но у нас ничего не выходило. Просто девочки по молодости, особенно мое поклонение, грешили абортами. Я сейчас своим ученицам говорю: «Хотите? Рожайте!». А тогда это было страшно, под запретом, во всех институтах. Когда-то я сделала эту ошибку. И сегодня я этого не допущу, я ярый противник противозачаточных, которые уродуют организм девичий. Спустя годы я поняла, что расплачивалась именно за это, а потом боженька авансом подарил мне такого ангела, как Елисей», – считает актриса.

Напомним, что Дмитрий Певцов стал вторым мужем Ольги, до этого она состояла в браке с актером Александром Боровиковым, но обрести счастье смогла лишь во втором браке.

Ольга Дроздова считает рождение сына чудом

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Ключевые слова: Ольга Дроздова

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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