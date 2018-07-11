Супруга Джонатана Риза Майерса не понимает причины его странного поведения в самолете

Недавно же супруга знаменитости решила объясниться перед поклонниками и извиниться за своего мужа. Она недоумевает, что же случилось с Джонатаном, ведь он уже восемь месяцев не пьет спиртное."Восемь месяцев трезвости и неудачный день авиаперелета. Мы были в Южной Америке, где специально работали над проблемой гнева, который приводит к таким случаям. В таком состоянии он не понимает последствий своих действий.Джонатан приносит извинения всем, кто летел с нами вчера. Стюардесса попросила меня сказать мужу, чтобы он не пользовался в салоне самолета электронной сигаретой. Он был сам не свой. Я не знаю, что именно произошло во время полета, потому что была с сыном. Сейчас мы дома и в безопасности. Джонатан очень сожалеет о проявленном неуважении ко мне, пассажирам, членам экипажа и офицерам полиции. Спасибо за ваше сострадание к нам. Мы продолжаем бороться с зависимостью", - призналась женщина.Напомним, что актер летел вместе с супругой и годовалым сыном, из-за его поведения сотрудникам авиакомпании пришлось вызвать полицию.