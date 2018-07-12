Певица Алина DIKAYA рассказала о своем псевдониме, и почему у неё не осталось подруг

Естественно, что после этого об уроженке Ижевска захотелось узнать больше, и первый вопрос ей был о том, с чего все началось.
Алина, расскажи, как началось твое увлечение музыкой?
Музыкой я начала заниматься с раннего детства. У моей мамы очень красивый голос, и мы с ней вдвоем пели песни Земфиры, Дианы Арбениной и Roxette, это была наша тройка музыкальных фаворитов. Помню на первом выступлении на школьном концерте мы с мамой пели дуэтом песню Shakira - Underneath Your Clothes. Это было волшебно, уже тогда я поняла, что хочу связать с музыкой всю свою жизнь.
Кто придумал псевдоним и что он значит для тебя?
Псевдоним мне придумал однокурсник. Его зовут Руслан (привет, Дорогой!), начиная с первого курса, то бишь уже три года, он периодически говорил в мой адрес: «Ну, ты дикая!», ведь я постоянно вытворяла какие-то странные и подчас эпатажные вещи (о них расскажу как-нибудь в другом интервью). Когда я выбирала имя для своего проекта, я сразу вспомнила его слова и подумала: «А они же действительно отражают суть моей личности! Очень емко и точно!». И правда, в жизни я довольно яркая, непредсказуемая в своих решениях и, наверное, излишне эмоциональная, так кто DIKAYA - это сто процентов про меня.
Какое у тебя образование? С чего началась твоя карьера в музыке, в шоу-бизнесе?
В этом году я окончила третий курс РАМ. им. Гнесиных по классике жанра - учусь на эстрадно-джазовом пении и мне это очень нравится.
Моя карьера в музыке началась, наверное, с выхода первого трека «Все Равно», который получил очень много положительных откликов от людей которых я знала и что важнее - от огромного числа незнакомых мне людей. Тогда я подумала: «Да, это то, о чем я могу писать честно и этот стиль мне очень подходит». С тех пор я постоянно сочиняю и выпускаю новые треки и не могу больше остановиться. Кнопка пуск нажата и ракета уже на пути в космос.