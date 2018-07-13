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Ирина Шейк поделилась тем, как она начинала в качестве модели

Вчера, 21:25
Знаменитая модель Ирина Шейк не любит распространяться о своей личной жизни и не отвечает на вопросы журналистов касательно своего романа с Брэдли Купером.

Ирина Шейк поделилась тем, как она начинала в качестве модели
На днях же Ирина дала откровенное интервью и рассказала о своей модельной карьере. Шейк начинала, даже не зная толком, что ей предстоит делать, но ее попытки все таки увенчались успехом.

Ирина Шейк поделилась тем, как она начинала в качестве модели


"Я понятия не имела, что такое работа модели. Соглашаясь на работу во Франции, думала лишь о том, что смогу сняться для каталога и помочь своей семье. Не говорила по-английски. В Париже жила в маленькой квартире вместе с другими девушками-моделями. У нас было лишь 40 евро в неделю на карманные расходы. По воскресеньям мы вскладчину покупали рис и ели его, потому что денег не оставалось. В понедельник спускались в метро с одним евро в кармане и ехали в агентство за деньгами на жизнь в течение следующей недели. Это было трудное, но веселое время", - призналась модель.

Напомним, что Ирина счастлива в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, с которым воспитывает дочь Лею.

Ирина Шейк поделилась тем, как она начинала в качестве модели

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 2 301
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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