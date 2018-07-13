Ирина Шейк поделилась тем, как она начинала в качестве модели

"Я понятия не имела, что такое работа модели. Соглашаясь на работу во Франции, думала лишь о том, что смогу сняться для каталога и помочь своей семье. Не говорила по-английски. В Париже жила в маленькой квартире вместе с другими девушками-моделями. У нас было лишь 40 евро в неделю на карманные расходы. По воскресеньям мы вскладчину покупали рис и ели его, потому что денег не оставалось. В понедельник спускались в метро с одним евро в кармане и ехали в агентство за деньгами на жизнь в течение следующей недели. Это было трудное, но веселое время", - призналась модель.
Напомним, что Ирина счастлива в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, с которым воспитывает дочь Лею.