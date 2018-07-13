Ирина Шейк поделилась тем, как она начинала в качестве модели

На днях же Ирина дала откровенное интервью и рассказала о своей модельной карьере. Шейк начинала, даже не зная толком, что ей предстоит делать, но ее попытки все таки увенчались успехом."Я понятия не имела, что такое работа модели. Соглашаясь на работу во Франции, думала лишь о том, что смогу сняться для каталога и помочь своей семье. Не говорила по-английски. В Париже жила в маленькой квартире вместе с другими девушками-моделями. У нас было лишь 40 евро в неделю на карманные расходы. По воскресеньям мы вскладчину покупали рис и ели его, потому что денег не оставалось. В понедельник спускались в метро с одним евро в кармане и ехали в агентство за деньгами на жизнь в течение следующей недели. Это было трудное, но веселое время", - призналась модель.Напомним, что Ирина счастлива в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, с которым воспитывает дочь Лею.