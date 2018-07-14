Ирина Шейк объяснила, почему не рассказывает о своей личной жизни

Известная модель Ирина Шейк более года назад впервые стала мамой, родив своему возлюбленному, актеру Брэдли Куперу, очаровательную дочь Лею.
Ирина и Брэдли вместе уже около четырех лет, но до сих пор не зарегистрировали официально свои отношения. Влюбленные не торопятся афишировать свою личную жизнь, и Ирина объяснила свою позицию.
«Мне не кажется, что я должна говорить о личной жизни или пытаться акцентировать на чем-то внимание. Вне работы я самый обычный человек, который хочет спокойно гулять, как и другие. Не хочу, чтобы кто-то совал нос в мои дела», — поведала модель.
В Сеть не раз попадали снимки малышки, но сама Шейк не публикует фотографии дочери.
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