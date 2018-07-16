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Бруклин Бекхэм решил вернуться к семье, бросив учебу в США

Сегодня, 08:58
В прошлом году старший сын знаменитой пары Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поступил в школу дизайна Парсонса на курс по фотографии в Нью-Йорке.

Бруклин Бекхэм решил вернуться к семье, бросив учебу в США
Но на днях молодой человек решил вернуться в Великобританию поближе к своей семье, бросив учебу. Неизвестно, из-за чего Бруклин решил не продолжать там обучение, ведь успехи молодого человека заметили не только поклонники, но и критики.

Бруклин Бекхэм решил вернуться к семье, бросив учебу в США


Напомним, что в то время Бруклин встречался с американской актрисой Хлоей Морец, но некоторое время назад пара рассталась.

Бруклин Бекхэм решил вернуться к семье, бросив учебу в США

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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм

Количество просмотров: 585
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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