Напомним, что в то время Бруклин встречался с американской актрисой Хлоей Морец, но некоторое время назад пара рассталась.
Бруклин Бекхэм решил вернуться к семье, бросив учебу в США
Сегодня, 08:58
В прошлом году старший сын знаменитой пары Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поступил в школу дизайна Парсонса на курс по фотографии в Нью-Йорке.
Но на днях молодой человек решил вернуться в Великобританию поближе к своей семье, бросив учебу. Неизвестно, из-за чего Бруклин решил не продолжать там обучение, ведь успехи молодого человека заметили не только поклонники, но и критики.
Напомним, что в то время Бруклин встречался с американской актрисой Хлоей Морец, но некоторое время назад пара рассталась.
Напомним, что в то время Бруклин встречался с американской актрисой Хлоей Морец, но некоторое время назад пара рассталась.
← Сын Евгения Плющенко мужественно пере... Ольга Погодина едва не осталась без ру... →
Ключевые слова: Бруклин Бекхэм
Количество просмотров: 585
Количество просмотров: 585
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Дженнифер Лопес на свидание с возлюбленным надела очень короткое платье Знаменитая певица Дженнифер Лопес счастлива в отношениях с возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом.
Дженнифер Гарнер призналась, что в браке с Беном Аффлеком не смогла привыкнуть к преследованиям папарацци Дженнифер Гарнер старается избегать тему своих отношений с Беном Аффлеком, но на днях все таки затронула эту тему в ходе разговора с журналистом.
Дима Билан поведал, почему до сих пор не стал отцом Поклонники не устают задавать популярному певцу Диме Билану вопросы о его личной жизни.
Супруга Олега Газманова посвятила ему трогательный пост в честь годовщины свадьбы Российский певец Олег Газманов вот уже пятнадцать лет счастлив в браке со своей супругой Мариной.
Загрузка...