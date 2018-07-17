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Эшли Грин снялась полностью обнаженной на пляже

Сегодня, 09:35
Меньше двух недель назад актриса Эшли Грин, которая запомнилась зрителям по съемкам в саге "Сумерки", связала себя узами брака с возлюбленным Полом Коури.

Эшли Грин снялась полностью обнаженной на пляже
Теперь же новобрачные наслаждаются медовым месяцем на Гавайских островах. Влюбленные решили отправиться на нудистский пляж, и Эшли поделилась откровенным снимком оттуда.

Эшли Грин снялась полностью обнаженной на пляже


На фотографии актриса запечатлена без одежды, сидя на песке спиной и прикрывая свои формы руками.

"С ним я дикая и свободная", - написала под фото Грин.

Стоит отметить, что молодожены до свадьбы встречались пять лет, обручились они в конце 2016 года.

Эшли Грин снялась полностью обнаженной на пляже

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Ключевые слова: Эшли Грин

Количество просмотров: 377
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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