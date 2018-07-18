Сергей Сафронов рассказал, из-за чего распался его первый брак

Тогда возникли слухи об измене Сергея, но сам Сафронов заявляет, что всегда был верен жене. После развода иллюзионист пытался вернуть Марию, но так и не смог этого сделать. Женщина переехала в Лондон к новому возлюбленному.«Эта новость стала ударом. Безумно переживал за детей. Они же привыкли ложиться спать с родителями, и я не хотел, чтобы на моем месте оказался дядя Жора!.. Больно было, ведь несмотря ни на что, Машка — это мое родное. Но я думал: если она действительно влюблена и он поможет ей выйти из депрессии, в которую мы друг друга загнали, ведь это хорошо! Потому и сына с дочкой отпустил в Лондон — зачем лишать мать детей? А Маша и вправду наконец пришла в себя и адекватно воспринимает ситуацию, которая у нас сложилась. Сейчас мы совсем не ругаемся, созваниваемся по десять раз на дню, и детей я в школу провожаю онлайн, по FaceTime», -— рассказывает Сергей.Весной этого года Сафронов женился на избраннице Екатерине, которая в скором времени подарит ему ребенка.