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Сергей Сафронов рассказал, из-за чего распался его первый брак

Сегодня, 10:20
Два года назад известный иллюзионист Сергей Сафронов оформил развод с супругой Марией, с которой был женат пять лет.

Сергей Сафронов рассказал, из-за чего распался его первый брак
Тогда возникли слухи об измене Сергея, но сам Сафронов заявляет, что всегда был верен жене. После развода иллюзионист пытался вернуть Марию, но так и не смог этого сделать. Женщина переехала в Лондон к новому возлюбленному.

Сергей Сафронов рассказал, из-за чего распался его первый брак


«Эта новость стала ударом. Безумно переживал за детей. Они же привыкли ложиться спать с родителями, и я не хотел, чтобы на моем месте оказался дядя Жора!.. Больно было, ведь несмотря ни на что, Машка — это мое родное. Но я думал: если она действительно влюблена и он поможет ей выйти из депрессии, в которую мы друг друга загнали, ведь это хорошо! Потому и сына с дочкой отпустил в Лондон — зачем лишать мать детей? А Маша и вправду наконец пришла в себя и адекватно воспринимает ситуацию, которая у нас сложилась. Сейчас мы совсем не ругаемся, созваниваемся по десять раз на дню, и детей я в школу провожаю онлайн, по FaceTime», -— рассказывает Сергей.

Весной этого года Сафронов женился на избраннице Екатерине, которая в скором времени подарит ему ребенка.

Сергей Сафронов рассказал, из-за чего распался его первый брак

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Ключевые слова: Сергей Сафронов

Количество просмотров: 2 015
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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