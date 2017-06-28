Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина

На днях популярный исполнитель Леонид Агутин отметил свой 50-й день рождения. Поздравить юбиляра, среди прочих звезд, пришли Пелагея и её супруг хоккеист Иван Телегин. Появление пары на празднике стало настоящей сенсацией, ведь они крайне редко выходят в свет вместе.Пользователи сети, рассматривая снимки певицы, "заподозрили" Пелагею в пластической операции по увеличению груди, а также в уколах красоты для лица.