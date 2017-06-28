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Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина

Вчера, 21:45
Певица Пелагея вместе с супругом отметилась на юбилее певца Леонида Агутина.

Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина
На днях популярный исполнитель Леонид Агутин отметил свой 50-й день рождения. Поздравить юбиляра, среди прочих звезд, пришли Пелагея и её супруг хоккеист Иван Телегин. Появление пары на празднике стало настоящей сенсацией, ведь они крайне редко выходят в свет вместе.

Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина


Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина


Пользователи сети, рассматривая снимки певицы, "заподозрили" Пелагею в пластической операции по увеличению груди, а также в уколах красоты для лица.

Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина

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Ключевые слова: Пелагея, Иван Телегин, Леонид Агутин

Количество просмотров: 4 160
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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