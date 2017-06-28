Пользователи сети, рассматривая снимки певицы, "заподозрили" Пелагею в пластической операции по увеличению груди, а также в уколах красоты для лица.
Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина
Вчера, 21:45
Певица Пелагея вместе с супругом отметилась на юбилее певца Леонида Агутина.
На днях популярный исполнитель Леонид Агутин отметил свой 50-й день рождения. Поздравить юбиляра, среди прочих звезд, пришли Пелагея и её супруг хоккеист Иван Телегин. Появление пары на празднике стало настоящей сенсацией, ведь они крайне редко выходят в свет вместе.
Пользователи сети, рассматривая снимки певицы, "заподозрили" Пелагею в пластической операции по увеличению груди, а также в уколах красоты для лица.
Пользователи сети, рассматривая снимки певицы, "заподозрили" Пелагею в пластической операции по увеличению груди, а также в уколах красоты для лица.
← Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог к...
Ключевые слова: Пелагея, Иван Телегин, Леонид Агутин
Количество просмотров: 4 160
Количество просмотров: 4 160
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Пользователи сети обсуждают появление Пелагеи и Ивана Телегина на юбилее Леонида Агутина Певица Пелагея вместе с супругом отметилась на юбилее певца Леонида Агутина.
Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог кадром в бикини Модель с пышными формами Эшли Грэм продолжает удивлять подписчиков.
53-летняя Элизабет Херли показала фигуру на пляжном фото Актриса Элизабет Херли опубликовала в своём блоге потрясающий снимок.
Ксения Собчак впервые отреагировала на новость о второй беременности В последнее время в Сети довольно часто появляются слухи о второй беременности известной телеведущей Ксении Собчак.
Загрузка...