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Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви

Вчера, 13:23
Андрей Данилко, более известный, как звезда Верка Сердючка, дал развёрнутое интервью журналистке из России.

Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви
Ирина Шихман задала Андрею вопросы о свалившейся на него популярности, дружбе с российскими артистами и каверзные предложения, поступающие от политиков Украины.

Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви


Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви


Но больнее всего по Данилко ударили две вещи: не сложившиеся отношения и ситуация, которая сложилась между Россией и Украиной после Майдана и Крыма.

Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви


По поводу отношений Андрей признался, что в его жизни был период, когда его накрыла полнейшая депрессия. Он чувствовал себя, как 18-летний мальчишка, не хотелось ничего. К сожалению, имени объекта душевной травмы никто так и не узнал.

Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви


А в 2014 году, когда российским артистам начали запрещать въезд на Украину и отменять концерты, Андрей начал крепко пить.

Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви


Артист признаётся, что просто не знал, как справиться с этой ситуацией, не мог ответить на вопрос, почему так происходит.

Полное интервью можно посмотреть чуть ниже:



Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви

Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви

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Ключевые слова: Андрей Данилко

Количество просмотров: 6 188
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

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