Андрей Данилко поведал страшную историю алкоголизма и больной любви

Ирина Шихман задала Андрею вопросы о свалившейся на него популярности, дружбе с российскими артистами и каверзные предложения, поступающие от политиков Украины.Но больнее всего по Данилко ударили две вещи: не сложившиеся отношения и ситуация, которая сложилась между Россией и Украиной после Майдана и Крыма.По поводу отношений Андрей признался, что в его жизни был период, когда его накрыла полнейшая депрессия. Он чувствовал себя, как 18-летний мальчишка, не хотелось ничего. К сожалению, имени объекта душевной травмы никто так и не узнал.А в 2014 году, когда российским артистам начали запрещать въезд на Украину и отменять концерты, Андрей начал крепко пить.Артист признаётся, что просто не знал, как справиться с этой ситуацией, не мог ответить на вопрос, почему так происходит.Полное интервью можно посмотреть чуть ниже: