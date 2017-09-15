В будущем фантастическом фильме зрители увидят Джоли в образе начала прошлого века - элегантную белую блузку с вышивкой и длинную юбку дополнил пышный светлый парик. Пользователи сети пришли в полный восторг от нового, пусть и экранного, образа актрисы: "Смелый эксперимент, очень красиво!".
Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости
Вчера, 16:36
Голливудская звезда Анджелина Джоли полностью изменила имидж.
И всё ради новой роли - такой 43-летнюю красотку ещё не видели. Фотографы подловили Анджелину прямо на съемочной площадке и успели сделать несколько снимков.
В будущем фантастическом фильме зрители увидят Джоли в образе начала прошлого века - элегантную белую блузку с вышивкой и длинную юбку дополнил пышный светлый парик. Пользователи сети пришли в полный восторг от нового, пусть и экранного, образа актрисы: "Смелый эксперимент, очень красиво!".
В будущем фантастическом фильме зрители увидят Джоли в образе начала прошлого века - элегантную белую блузку с вышивкой и длинную юбку дополнил пышный светлый парик. Пользователи сети пришли в полный восторг от нового, пусть и экранного, образа актрисы: "Смелый эксперимент, очень красиво!".
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Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Количество просмотров: 2 938
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, habaricloudtoday.com, dailymail.com
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Автор фото: instagram, habaricloudtoday.com, dailymail.com
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