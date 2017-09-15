Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости

И всё ради новой роли - такой 43-летнюю красотку ещё не видели. Фотографы подловили Анджелину прямо на съемочной площадке и успели сделать несколько снимков.В будущем фантастическом фильме зрители увидят Джоли в образе начала прошлого века - элегантную белую блузку с вышивкой и длинную юбку дополнил пышный светлый парик. Пользователи сети пришли в полный восторг от нового, пусть и экранного, образа актрисы: "Смелый эксперимент, очень красиво!".