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Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости

Вчера, 16:36
Голливудская звезда Анджелина Джоли полностью изменила имидж.

Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости
И всё ради новой роли - такой 43-летнюю красотку ещё не видели. Фотографы подловили Анджелину прямо на съемочной площадке и успели сделать несколько снимков.

Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости


Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости


В будущем фантастическом фильме зрители увидят Джоли в образе начала прошлого века - элегантную белую блузку с вышивкой и длинную юбку дополнил пышный светлый парик. Пользователи сети пришли в полный восторг от нового, пусть и экранного, образа актрисы: "Смелый эксперимент, очень красиво!".

Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости


Анджелина Джоли изменилась до неузнаваемости

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 2 938
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, habaricloudtoday.com, dailymail.com

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